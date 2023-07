Importadores globais: Índia sobe para o top 10

A Índia passou da 11ª para a 8ª posição entre os maiores importadores de mercadorias do mundo de 2021 a 2022.

As importações indianas foram de US$ 732,6 bilhões no ano passado, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

Isso colocou a Índia entre as 10 maiores economias importadoras de mercadorias do mundo pela primeira vez, deixando para trás a Coreia do Sul, a Holanda e Hong Kong, de acordo com dados da OMC.

Embora os bancos centrais tenham aumentado as taxas para combater a inflação, a Índia continuou a apresentar uma das maiores taxas de crescimento do PIB entre as principais economias do mundo.

Depois de crescer 9,1% e 7,2% em 2021 e 2022, a economia indiana cresceria 6,1% e 6,3% em 2023 e 2024, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Importadores

Embora o ambiente político tenha permanecido amplamente estável, a condenação criminal de um dos principais oponentes do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o ataque dos vendedores a descoberto aos conglomerados da família Adani representaram novos riscos de governança para os investidores, de acordo com a Federated Hermes Adviser Series.

As compras externas da Índia em 2022 foram originadas principalmente da China (US$ 102,25 bilhões, +17% a.a.), Emirados Árabes Unidos (US$ 53,85 bilhões, +25%), EUA (US$ 51,772 bilhões, +25%), Arábia Saudita (US$ 46,2 bilhões, +67%) e Rússia (US$ 40,65 bilhões, +367%).

O governo indiano exerceu e continua a exercer influência significativa sobre muitos aspectos da economia, e o número de empresas do setor público na Índia é considerável. Portanto, as ações do governo indiano no futuro podem ter um efeito significativo sobre a economia indiana.

Apesar das recentes recessões, a economia indiana, de modo geral, teve um crescimento sustentado nos últimos anos.

Por outro lado, as exportações de mercadorias indianas totalizaram US$ 452,7 bilhões no ano passado, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Seus principais destinos foram os Estados Unidos (US$ 80,25 bilhões, um aumento de 12%), os Emirados Árabes Unidos (US$ 21,32 bilhões, um aumento de 23%), os Países Baixos (US$ 18,5 bilhões, um aumento de 80%), a China (US$ 15,1 bilhões, uma queda de 35%) e Bangladesh (US$ 13,85 bilhões, uma queda de 2%).

Suas maiores importações? Petróleo, carvão, ouro e gás. Principais exportações? Óleos de petróleo (exceto petróleo bruto), diamantes, medicamentos e joias.