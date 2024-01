Importações para o México caem 1% em 2023

As importações para o México caíram a uma taxa homóloga de 1,0% em 2023, para 598,475 mil milhões de dólares.

Enquanto as compras mexicanas de produtos petrolíferos caíram 30,2 por cento, para 51,755 mil milhões de dólares, as de produtos não petrolíferos subiram 3,1 por cento, para 546,721 mil milhões de dólares.

O México é a 14ª maior economia do mundo, a segunda maior da América Latina e o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

Para além disso, o México é um dos mais importantes mercados consumidores internacionais de produtos americanos.

Numa outra perspetiva, as importações para o México de bens de consumo foram de 87,733 mil milhões de dólares (9,3 por cento em termos anuais), as importações de bens intermédios totalizaram 452,891 mil milhões (4,9 por cento) e as importações de bens de capital ascenderam a 57,852 mil milhões (+20 por cento).

Importações para o México

No que diz respeito à procura externa, a maioria dos membros do Conselho de Governadores do Banco do México observou que esta tem sido resistente, apoiada principalmente pela recuperação das exportações do sector automóvel.

No entanto, alguns sublinharam que as exportações do sector não-automóvel continuam fracas.

A população atual do México é de cerca de 130 milhões de habitantes e prevê-se que atinja 148,2 milhões em 2050.

Embora a maioria dos mexicanos tenha 35 anos ou menos, as tendências demográficas continuam a indicar que, em 2050, a maioria da população mexicana terá 40 anos ou mais.

Em 2021, 81% da população mexicana vivia em zonas urbanas. A Cidade do México é a maior área metropolitana do país, seguida de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez e León.

Pobreza

Um por cento da população mexicana é considerada de elevado rendimento, enquanto 37% é de rendimento médio e 62% vive abaixo do limiar de pobreza.

Em 2022, 36,3% da população que vivia abaixo do limiar de pobreza ganhava 231 dólares (ou menos) por mês.

De acordo com o mais recente Inquérito Nacional aos Rendimentos e Despesas dos Agregados Familiares realizado pelo INEGI, os 36 milhões de agregados familiares do México têm uma média de 3,43 pessoas por agregado familiar.

A maioria dos agregados familiares mexicanos ganha, em média, 14.100 dólares, com despesas anuais de 13.392 dólares, o que deixa pouco espaço para poupanças.