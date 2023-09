Importações de aço para os EUA: controlo

O Governo dos EUA criou um sistema de controlo das suas importações de aço do México e do Canadá.

De acordo com uma análise do Congresso dos EUA, a produção interna de aço dos EUA foi estimada em 82 milhões de toneladas métricas em 2022; 10% da produção foi exportada e mais de 90% foi enviada para o Canadá e o México.

As importações dos EUA ascenderam a 28 milhões de toneladas métricas, 39% das quais provenientes do Canadá e do México.

Destas compras totais no ano passado, 22% tiveram origem no Canadá, 17% no México, 9% na Coreia do Sul, 8% no Brasil, 4% no Japão e o restante noutros países.

O Acordo México-EUA-Canadá (T-MEC) permite a livre circulação de produtos siderúrgicos entre os três países, o que constitui mais um indicador da elevada integração do mercado norte-americano.

Os direitos aduaneiros e/ou contingentes dos EUA limitam as importações de todos estes países, bem como de muitos outros.

Importações de aço

De acordo com as estimativas do Serviço Geológico dos EUA (USGS), as importações representaram 14 % do consumo de aço dos EUA em 2022, contra 13 % em 2021.

Na Proclamação 9705 de 8 de março de 2018 (ajustamento das importações de aço para os Estados Unidos) e na Proclamação 9704 de 8 de março de 2018 (ajustamento das importações de alumínio para os Estados Unidos), o Presidente concordou com as conclusões do Secretário de Comércio em matéria de segurança nacional.

Por conseguinte, o Presidente decidiu ajustar as importações de artigos de aço e alumínio, impondo um direito aduaneiro ad valorem de 25% sobre as importações de artigos de aço e um direito aduaneiro ad valorem de 10% sobre as importações de artigos de alumínio, de modo a que essas importações não ameacem comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos.

Nas proclamações, o Presidente declarou que, na sua opinião, as medidas adoptadas com o Canadá e o México constituirão um meio alternativo eficaz e de longo prazo para fazer face a qualquer contribuição das importações de artigos de aço e de alumínio provenientes do Canadá e do México para a ameaça de comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos.