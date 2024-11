Importações agrícolas para os Estados Unidos: participação do México

A participação do México nas importações agrícolas para os Estados Unidos foi de 36% de janeiro a setembro de 2024, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

O México ficou em primeiro lugar nesse indicador, com embarques de US$ 12.798 milhões para o mercado norte-americano.

Com uma produção diversificada devido à sua variedade de climas e solos e ao uso de tecnologia, o México exporta principalmente tomates vermelhos, abacates, pimentas, limões, pepinos, mangas, cebolas, bananas, morangos, frutas vermelhas e melancias.

Nos três primeiros trimestres de 2024, os Estados Unidos importaram US$ 35,568 bilhões em produtos agrícolas de todo o mundo.

Importações agrícolas para os Estados Unidos

O setor de frutas e vegetais dos EUA é muito diversificado. Ele inclui produtos frescos, congelados e secos, cada um com demandas e ofertas específicas. Além disso, sua rede de marketing é complexa e variada. No entanto, a falta de dados atualizados dificulta a análise dos preços e dos desafios do setor.

Em 2022, os produtores agrícolas contribuíram com US$ 62,4 bilhões em produção no nível da fazenda. Por outro lado, a cadeia de valor, que inclui processadores, varejistas e exportadores, gerou vendas ao consumidor entre US$ 160 bilhões e US$ 190 bilhões anualmente.

As importações agrícolas para os Estados Unidos de janeiro a setembro de 2024, em milhões de dólares e por principais fornecedores, são apresentadas a seguir:

México : 12.798 (-0,9% a.a.).

Canadá : 3.825 (-9,8%).

Colômbia : 2.405 (+7,3%).

Peru : 1.877 (+12,7%).

Chile : 1.850 (+19,3%).

Mundo: 35.568 (+1,9 por cento).

Alimentos

O México é o principal exportador de hortifrutigranjeiros para os Estados Unidos. Em 2023, ele forneceu 63% dos vegetais importados e 47% das frutas e nozes importadas. Além disso, a Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA) é a estrutura regulatória básica para que o setor mexicano atenda aos altos padrões de segurança alimentar. Graças a isso, o México mantém seu acesso ao mercado dos EUA, que é crucial para suas exportações.

Entre 2000 e 2023, as importações de hortifrutigranjeiros do México nos EUA cresceram significativamente. Elas aumentaram de 3,9 bilhões para 19,7 bilhões de dólares, representando uma taxa anual de 7,3%. Durante esse período, os EUA receberam, em média, 91% das exportações de hortifrutigranjeiros mexicanos.