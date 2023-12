Immobilier industriel: El Bajío 

Send an email

L’immobilier industriel est resté très demandé à El Bajío, une région du centre-nord-ouest du Mexique.

Dans cette région, le stock a atteint 13,4 millions de mètres carrés, ce qui représente une augmentation de 2,2%, tandis que le taux d’inoccupation a clôturé le troisième trimestre de l’année en cours à 4,2%.

Selon Intercam Banco, la commercialisation de l’espace se concentre sur l’industrie légère et le secteur automobile, avec plus de 70% de la demande, et l’on s’attend à ce que ce chiffre reste stable à l’avenir en raison des négociations en cours.

En termes de loyer, le prix du mètre carré s’élève à 4,87 USD, soit une augmentation de 17% au cours des 12 derniers mois.

La plupart des projets sont de type BTS (Built to suit) et 52% sont pré-loués.

Immobilier industriel

Au cours du deuxième trimestre 2023, les activités de Vesta ont continué à bénéficier de l’impact favorable des fortes tendances du marché sur leurs résultats, le Mexique profitant de la tendance à la délocalisation proche, menée par le renforcement des écosystèmes manufacturiers.

L’immobilier industriel est pleinement occupé, en particulier dans le nord du Mexique, avec une demande continue de la part des clients mondiaux pour les parcs et installations industriels de qualité supérieure de Vesta et l’arrivée de nouveaux clients au cours du deuxième trimestre.

Vesta a noté que cette demande se répercute également sur le marché d’El Bajío, en particulier dans les secteurs de l’industrie légère, de l’automobile et de la logistique.

Intercam Banco a déclaré que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a commencé sous Donald Trump n’a pas été inversée sous Joe Biden, et il semblerait que sevrer les États-Unis de leur dépendance à l’égard de l’industrie manufacturière chinoise soit une priorité pour les deux idéologies politiques.

Pour des raisons géopolitiques, a ajouté Intercam Banco, deux principaux promoteurs en dehors du Mexique (Vladimir Poutine et Xi Jinping) ont mis le Mexique sous les feux de la rampe, déclenchant un intérêt au niveau mondial.

En 2023, le Mexique est devenu le principal partenaire commercial des États-Unis, dépassant la Chine.

Selon les données de la balance commerciale américaine, les importations américaines en provenance du Mexique en septembre s’élevaient à 356 milliards de dollars et représentaient une part de marché de 15,3%.