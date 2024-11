IDE chinois au Mexique: évolution au cours de la dernière décennie

L’IDE chinois au Mexique s’est élevé à 1,832 milliard de dollars au cours de la dernière décennie, de 2014 à 2023, selon les données du Ministère de l’économie.

Ce montant est faible si l’on considère que le gouvernement mexicain aspire à attirer des montants annuels proches de 40 milliards de dollars par an.

Pour l’instant, le Ministère de l’économie prévoit que les entrées d’investissements directs étrangers dans le pays atteindront 38,2 milliards de dollars en 2024.

L’IDE chinois au Mexique

En général, le ministère des finances et du crédit public (SHCP) s’attend à ce que la délocalisation des processus de production (nearshoring) et l’installation d’entreprises mondiales au Mexique continuent à favoriser l’investissement étranger et le flux constant de capitaux vers le Mexique, principalement sous la forme d’IDE et d’investissements de portefeuille.

La tendance de l’IDE chinois au Mexique, en millions de dollars, est présentée ci-dessous:

2014 : 98.86.

2015 : 49.42.

2016 : 78.00.

2017 : 130.93

2018 : 269.42.

2019 : 85.63.

2020 : 167.96.

2021 : 223.04.

2022 : 569.73.

2023: 159.30.

Production industrielle américaine

Le SHCP estime que l’économie américaine connaîtra une croissance solide en 2024. La croissance annuelle devrait s’élever à 2,7%, soit 0,9 point de pourcentage de plus que l’estimation du paquet économique 2024. Cette progression est principalement due à la consommation privée dans les services et à l’investissement non résidentiel. Ces deux facteurs ont été stimulés par la hausse des salaires réels et le faible taux de chômage.

En outre, la situation financière stable des ménages et des entreprises a permis d’atténuer l’impact des taux d’intérêt élevés.

En revanche, la production industrielle devrait rester faible par rapport à l’année précédente. Cette situation s’explique par le resserrement des conditions financières, la consommation accrue de services plutôt que de biens et l’augmentation des coûts de transport due aux conflits géopolitiques. Les tensions commerciales avec la Chine, qui ont entraîné une augmentation des droits de douane, jouent également un rôle.

Toutefois, certains secteurs industriels continueront à se développer. Les industries plus intégrées commercialement avec le Mexique, telles que l’électronique, les équipements aérospatiaux et les produits chimiques, resteront dynamiques. De même, des États comme le Texas et le Michigan, qui entretiennent des liens commerciaux étroits, devraient afficher une croissance supérieure à la moyenne nationale.