História das exportações do Grupo Herdez

A história das exportações do Grupo Herdez remonta à década de 1970, quando a empresa estabeleceu pela primeira vez uma estratégia para as suas vendas fora do México.

Desde então, a empresa tem vindo a conquistar novos mercados estrangeiros, atingindo exportações de 2.708 milhões de pesos em 2023.

Que produtos exporta a empresa? Alimentos enlatados e embalados, como maionese, pimentas, feijão, mole e molhos caseiros, principalmente.

Antes de se iniciar esta história de exportação, tudo começou em 1914, quando a Compañía Comercial Herdez foi fundada na cidade de Monterrey, Nuevo León, como distribuidora de produtos de higiene e cuidados pessoais.

Pouco mais de uma década depois, em 1929, Ignacio Hernández del Castillo juntou-se à Compañía Comercial Herdez como Diretor Comercial, responsável pela importação de produtos e pelas relações com os fornecedores.

Na década de 1970, Enrique Hérnandez-Pons, “El Duque” de Herdez, assume a direção da empresa e, juntamente com o seu irmão Ignacio, cria a Herdez, S.A. de C.V., com a qual criam uma estratégia de exportação dos seus produtos.

Também nessa década, a Herdez tornou-se a primeira empresa a produzir toupeira à escala industrial, com a aquisição da fábrica de toupeiras Doña María.

História das exportações

Em 2009, através da sua empresa Herdez del Fuerte, em aliança com a Hormel Foods, nasceu a MegaMex, uma filial com operações nos Estados Unidos, para levar o melhor da comida mexicana a este mercado.

O Grupo Herdez exporta produtos há décadas, tendo como vantagens a sua vasta experiência e a produção de alimentos de alta qualidade.

Investimentos

As vendas do segmento de Exportação do Grupo Herdez registaram um crescimento homólogo de 13,5% em 2023, beneficiadas pelas categorias de Legumes, Chilli e Molhos Caseiros.

Além disso, a nova apresentação de maionese para clubes de preços cresceu impulsionada pela expansão para novas regiões.

O investimento líquido da empresa em activos totalizou 550 milhões de pesos e foi principalmente atribuído ao projeto de transformação digital, projectos de manutenção, aumentos de capacidade em molhos para exportação, massas curtas e puré de tomate.

O Grupo Herdez tem parceiros 50/50 com os quais constitui: