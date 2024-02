Hershey: investimento em planeamento de recursos empresariais

O fabricante de chocolate The Hershey Company aumentou o seu investimento no planeamento de recursos empresariais.

Para recordar: a empresa é o maior produtor de chocolate de qualidade na América do Norte, um dos principais fabricantes de snacks nos Estados Unidos e um líder mundial em produtos de confeitaria com e sem chocolate.

A Hershey comercializa, vende e distribui os seus produtos sob mais de 90 marcas em cerca de 80 países em todo o mundo.

Enquanto as suas vendas líquidas aumentaram a uma taxa anual de 7,2% em 2023, para 11,165 mil milhões de dólares, o seu lucro líquido aumentou 13,2%, para 1,862 mil milhões de dólares.

A empresa está a implementar, ao longo de vários anos, um novo sistema global de planeamento de recursos empresariais (ERP), que substitui os seus sistemas operacionais e financeiros existentes.

Qual é a função do sistema ERP? Foi concebido para manter com precisão os registos financeiros da empresa, melhorar a funcionalidade operacional e fornecer informações atempadas à equipa de gestão relacionadas com o funcionamento da empresa.

Durante o terceiro trimestre de 2022, a Hershey concluiu a implementação de um segmento operacional que está incluído no seu segmento internacional.

Em julho de 2023, a empresa concluiu a transição para o novo sistema ERP como um registo consolidado.

Hershey

Durante o mês de outubro de 2023, concluiu a implementação do seu novo sistema ERP no segmento norte-americano de snacks salgados.

A Hershey está a atualizar os seus controlos internos de modo a refletir as alterações nos processos empresariais de informação financeira afectados por esta implementação.

Além disso, a empresa adquiriu determinados activos que proporcionam uma capacidade de produção adicional da Weaver Popcorn Manufacturing.

As principais utilizações de dinheiro da empresa para fins de investimento estão relacionadas com a compra de bens imóveis, instalações e equipamento e software capitalizado, bem como aquisições de empresas, parcialmente compensadas por receitas provenientes da venda de bens imóveis, instalações e equipamento.

Tecnologia

Quanto é que a empresa investe? Ela usa dinheiro de US $ 1.2 bilhão para atividades de investimento em 2023, em comparação com US $ 0.8 bilhão em 2022, com o aumento nos gastos de caixa impulsionado por maiores investimentos em recursos e tecnologia, bem como um nível mais alto de atividade de aquisição.

As despesas de capital, incluindo software capitalizado, principalmente para apoiar a implementação de seu sistema ERP, expansão de capacidade, inovação e economia de custos, foram de $ 771,1 milhões em 2023, $ 519,5 milhões em 2022 e $ 495,9 milhões em 2021.