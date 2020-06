Heineken tiene 5 de las Top 10 fábricas de cerveza solares

Heineken dirige cinco de las 10 fábricas de cerveza con energía solar más grandes del mundo.

La empresa es la cervecera más internacional del mundo y desarrollador y comercializador líder de marcas Premium de cerveza y sidra. Dirigido por la marca Heineken, tiene una cartera de más de 300 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especializadas.

Además, tiene 29 proyectos de energía renovable en marcha en todo el mundo que analizan cómo puede aprovechar el poder de la energía eólica y solar, la biomasa y el biogás.

En 2019, Schladming en Austria se convirtió en su segunda cervecería completamente alimentada por energía renovable.

Heineken ha logrado estos resultados a través de Drop the C, el programa para toda la compañía que tiene como objetivo reducir su huella de carbono. Ahora, Drop the C está integrado en todo el negocio.

En términos generales, la compañía ha trabajado para mejorar la eficiencia energética de sus cervecerías desde 2008. Está por delante de sus objetivos de reducción de carbono en la producción y la refrigeración, y sus emisiones de distribución están disminuyendo a medida que avanza hacia su objetivo.

Heineken: Cada gota

El agua es vital para su negocio; la cerveza es 95% de agua y la buena cerveza requiere agua de alta calidad.

Durante la última década, Heineken ha reducido su consumo de agua en casi un tercio. Si bien ha superado su objetivo original para 2020, sabe que reducir el uso de agua por sí solo no es suficiente en lugares con escasez de agua.

Para mantener las cuencas sanas y las comunidades prósperas, los usuarios locales de agua, incluidas sus propias empresas, deben reponer el agua que utilizan. Esta es la base de su estrategia de agua: cada gota.

La empresa emplea a más de 85,000 empleados y opera cervecerías, fábricas procesadoras de malta, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países.

