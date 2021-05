HBO Max ofrece dos planes de suscripción en AL

WarnerMedia anunció que HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción en 39 territorios de América Latina y el Caribe a partir del 29 de junio.

Ante todo, HBO Max ofrecerá contenido icónico y estrenos exclusivos de marcas como HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network para toda la familia.

También sus planes de suscripción incluyen películas de Warner Bros., sin costo adicional, apenas 35 días después de su estreno en cines de América Latina.

Otro aspecto relevante en sus planes de suscripción son los partidos de la UEFA Champions League, que transmitirá en vivo en Brasil y México

HBO Max dará un período de prueba gratuito de siete días y una opción para probar una selección limitada de episodios de TV sin costo

Los planes de suscripción estarán disponibles en HBOMax.com, tiendas digitales y a través de socios de distribución en la región

También su programación estará accesible en teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de transmisión compatibles, según el plan.

Los territorios son: Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, BVI, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana. , Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay y Venezuela.

Planes de suscripción

La plataforma ofrecerá películas de Warner Bros sin costo adicional a solo 35 días de su estreno en los cines de América Latina, con títulos como el musical de Lin-Manuel Miranda IN THE HEIGHTS, SPACE JAM: A NEW LEGACY protagonizado por LeBron James, THE SUICIDE SQUAD, dirigida por James Gunn y protagonizada por Margot Robbie y John Cena, y DUNE protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya y dirigida por Denis Villeneuve, entre muchas otras películas.

Además, estrenos recientes como TOM & JERRY, MORTAL KOMBAT, la premiada JUDAS AND THE BLACK MESSIAH y GODZILLA VS. KONG estará disponible en HBO Max en 2021.

También HBO Max albergará franquicias como HARRY POTTER y las trilogías completas de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS y LA MATRIX, así como clásicos del cine como EL MAGO DE OZ, CASABLANCA y SINGIN ’IN THE RAIN. También acercará el universo DC a sus fans con títulos como JUSTICE LEAGUE de ZACK SNYDER, WONDER WOMAN 1984, JOKER, SUPERMAN & LOIS y DOOM PATROL, entre otros.

HBO Max contará con títulos de televisión exclusivamente icónicos como FRIENDS, THE BIG BANG THEORY y la serie original de HBO THE SOPRANOS, GAME OF THRONES y SEX AND THE CITY.

Empresas relacionadas

La plataforma también estará disponible a través de socios como AT&T México, un operador móvil líder en México, y socios regionales como DIRECTV Latinoamérica, SKY Brasil y DIRECTV GO, y América Móvil que ofrecerán HBO Max a sus suscriptores.

Aquellos usuarios que tienen una suscripción lineal de HBO existente a través de socios de distribución participantes como Claro Video (México), Claro (Brasil), Claro (Latam), Oi (Brasil), Tim (Brasil), TotalPlay (México), VIVO (Brasil) , VTR (Chile), tendrá acceso a HBO Max sin costo adicional.

Los dos planes de suscripción: estándar y móvil a partir de US $ 3 por mes; los precios por plan y país se pueden encontrar en HBOMax.com

