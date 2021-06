Hay restricciones a 10.6% de las importaciones del G20

A fines de 2020, alrededor de 10.6% de las importaciones del G20 se vieron afectadas por las restricciones a la importación implementadas por las economías del G20 desde 2009 y que aún están en vigor.

Por supuesto, esto se produce en medio de un deterioro general en términos del valor total de las importaciones del G20.

Para este indicador no se recibió información de las economías del G20 sobre la terminación de las restricciones a la importación no relacionadas con Covid-19.

Esto no es particularmente inusual, ya que dicha información se proporciona con mayor frecuencia en el contexto del ejercicio de seguimiento de fin de año.

Cumulative trade coverage of G20 import-restrictive measures on goods in force since 2009

Asimismo, la cobertura comercial para la terminación de las restricciones a la importación por parte del G20 representa 0.09% de las importaciones totales del G20, lo que sugiere que cualquier retroceso o eliminación gradual de tales medidas sigue siendo insignificante.

Importaciones del G20

La estimación precisa de la reversión de las medidas restrictivas de las importaciones y, finalmente, de las existencias totales, se complica por el hecho de que muchas medidas temporales siguen en vigor mucho más allá de la fecha de terminación prevista.

Además, la Secretaría de la OMC no siempre obtiene información precisa sobre los cambios en las medidas notificadas.

Como resultado, las cifras se estiman con base en la información registrada en la Base de datos de seguimiento del comercio desde 2009.

También estas estimaciones están condicionadas por la disponibilidad de fechas de terminación de las medidas restrictivas de las importaciones y de los códigos SA de los productos abarcados.

El cuadro arriba muestra que la reserva de restricciones a la importación del G20 en vigor ha crecido de manera constante desde 2009, en términos de valor y como porcentaje de las importaciones mundiales, y que se produjo un aumento significativo en ambas de 2017 a 2018.

Este salto específico es explicado en gran parte por las medidas introducidas sobre el acero y el aluminio, y por los aumentos arancelarios introducidos como parte de las tensiones comerciales bilaterales.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado