Guerra en Ucrania impacta comercio mundial

La guerra en Ucrania ha causado interrupciones inmediatas en el comercio mundial y es probable que también tenga efectos a largo plazo en su estructura, indicó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

A corto plazo, los efectos de los precios y la escasez se están extendiendo a las economías que dependen más de las exportaciones de Ucrania y Rusia, especialmente de productos básicos, que van desde el petróleo hasta los minerales y los alimentos.

En una actualización de su informe de Comercio y Desarrollo publicado el 24 de marzo, la UNCTAD dice que los datos preliminares apuntan a vulnerabilidades especiales en África.

En 2018-2020, África importó 3,700 millones de trigo ruso (32% del total) y otros 1,400 millones de Ucrania (12 por ciento).

Wheat imports from the Russian Federation and Ukraine to developing countries where these two countries source more than 50 per cent of total wheat imports, 2018–2020 (Per cent of total wheat imports)

Trending The 10 countries with the most Siemens Gamesa wind turbines

En el caso de los Países Menos Adelantados (PMA), las importaciones correspondientes fueron de 1,400 millones de dólares (29% del total) y 500 millones de dólares (10%), respectivamente.

La dependencia de los países africanos y menos adelantados de las importaciones de trigo de la Federación de Rusia y Ucrania es, en muchos casos, mucho mayor.

A mediano plazo, según la UNCTAD, es probable que el temor a la inestabilidad geopolítica en curso lleve a la reorganización de las cadenas de valor para reducir la dependencia de las importaciones de países que pueden estar sujetos a sanciones.

A medida que se alivian las interrupciones en las cadenas de valor a raíz de la pandemia, han surgido llamados para una mayor integración comercial en el Atlántico y el Pacífico Sur.

También es probable que algunos procesos de producción estratégicamente importantes, como el equipo militar, sean “reapuntalados”.

Guerra en Ucrania

En 2021, el comercio mundial de bienes y servicios se recuperó notablemente y alcanzó un récord de 28.5 billones de dólares, 13% más que su pico anterior a la pandemia.

Los mayores volúmenes de comercio de mercancías, dado que la demanda ha cambiado drásticamente de servicios (viajes, ocio y entretenimiento) a bienes duraderos desde marzo de 2020, y los precios unitarios más altos para algunos productos básicos clave respaldaron este resultado.

El valor en dólares del comercio de mercancías creció 26.5% en 2021.

Descontando el efecto precio, se estima que este segmento del comercio mundial creció 9 % en 2021 en términos reales, después de estar casi plano en 2019 y contraerse más de 5% en 2020, lo que lo coloca alrededor de un 3 por ciento más que su pico previo a la pandemia.

En general, la recuperación del comercio de mercancías fue generalizada, tanto en términos de productos como de economías exportadoras.

Los exportadores asiáticos lideraron la recuperación en términos de volúmenes ya que la región está sesgada hacia bienes manufacturados como automóviles, electrónica, muebles y maquinaria.

A su vez, los grandes exportadores de materias primas se beneficiaron de los precios de exportación elevados, aunque sus volúmenes han cambiado poco con respecto a los niveles previos a la pandemia.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...