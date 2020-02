Grupo México Transportes anuncia plan de inversión para 2020

Grupo México Transportes (GMXT) anunció su programa de inversión para 2020 que asciende a 466.7 millones de dólares.

Alberto Vergara, director de Planeación de esta filial de Grupo México, anunció que los recursos se prevén ejercer en cuatro rubros.

El primero de ellos, el de mantenimiento, comprende la rehabilitación de vías, puentes y equipo, entre otros elementos. El segundo, el de mayor eficiencia, considera la construcción y reconfiguración de patios, la construcción de laderos y la implementación de un sistema para un mejor manejo de las locomotoras.

Otro comprende el de crecimiento, que incluye proyectos comerciales que este año implicarán un monto 11 veces mayor a lo invertido entre 1999 y 2019. Por último, los proyectos estratégicos que dan continuidad a obras relacionadas con una mejor convivencia del ferrocarril con los entornos urbanos. Entre ellas destacan el libramiento en Celaya y el de Monterrey.

Vergara detalló estas inversiones en la Exporail, que se celebró en Cancún, Quintana Roo. También ahí participó Jorge Márquez, director de Inteligencia de Mercado y Flota de GMXT y quien explicó que la mayor movilización de carga a través del transporte ferroviario permitirá a México mitigar su huella de carbono y avanzar en la meta comprometida por el sector transporte en el Acuerdo de París.

Márquez detalló que el autotransporte por carretera en México emite 3.8 veces más gases efecto invernadero que el ferrocarril. Si bien existen aún retos para aumentar los volúmenes de carga, GMXT está trabajando en el camino correcto, a partir de una visión integral que contempla la preservación del medio amiente y una mejor convivencia con las personas en las regiones en las que opera.

Grupo México Transportes

Las operaciones de la División Transporte de Grupo México se integran GMXT, de la cual mantiene el 69.96% de las acciones. GMXT es la compañía controladora del 74% de Grupo Ferroviario Mexicano (GFM), propietaria a su vez del 100% de Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y del 100% de Infraestructura y Transportes Ferroviarios (ITF), propietaria a su vez del 100% de Ferrosur. El 26% restante de GFM lo mantiene Union Pacific.

Grupo México Transportes es dueña del 100% de Florida East Coast (FEC), que opera una red ferroviaria premier de carga de 351 millas a lo largo de la costa este de Florida, desde Jacksonville hasta Miami, en los Estados Unidos.

Última adquisición

El día 30 de junio de 2017, GMXT US concluyó la operación de compra de FEC, después de haber obtenido las autorizaciones de todas las entidades regulatorias de los Estados Unidos, incluyendo las autorizaciones del Committee of Foreign Investment in the United States, Surface Transportation Board y de la Federal Communications Commision.

La adquisición se concluyó con un pago por parte de Grupo México de 2,003 millones de dólares, que se fondearon con un crédito por 1,550 millones de dólares por parte de BBVA Bancomer y Credit Suisse, y un crédito por 250 millones de dólares otorgado por Santander.

El resto se fondeó con recursos propios de Grupo México. Esta matriz acordó asumir deuda a nivel de FEC por 97 millones de dólares. Los gastos de adquisición ascienden a 169,900 pesos, los cuales fueron registrados en resultados del ejercicio.

