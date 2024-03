Grupo México: os 8 projectos de investimento mineiro

Send an email

O programa de investimentos do Grupo México para esta década ultrapassa os 15 mil milhões de dólares, incluindo investimentos nos projectos Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar e El Arco, no México, e Tia Maria, Los Chancas e Michiquillay, no Peru.

Este plano de investimento inclui também vários investimentos em infra-estruturas, como os destinados a aumentar a competitividade do projeto El Arco.

Grupo México

Em primeiro lugar, o projeto Buenavista Zinc, em Sonora, México, situa-se em Cananea, no interior do depósito de Buenavista, onde foi construído um novo concentrador.

Esta instalação tem uma capacidade de produção de 100.000 toneladas de zinco e 20.000 toneladas de cobre por ano.

Até 2024, serão produzidas 54.000 toneladas de zinco e 11.000 toneladas de cobre e, uma vez concluído o ramp-up, esta instalação duplicará a capacidade de produção de zinco e criará mais de 2.000 postos de trabalho.

O orçamento de capital para o projeto é de 439 milhões de dólares, a maior parte dos quais já foi investida.

Pilares

O projeto Pilares está localizado em Sonora, a 6 km da mina La Caridad, e consiste numa mina a céu aberto com uma capacidade de produção anual de 35.000 toneladas de cobre em concentrado.

Este projeto melhorará significativamente o teor médio do minério (combinando os 0,78% esperados de Pilares com 0,29% de La Caridad).

O orçamento de investimento é de US$176 milhões, dos quais US$145 milhões já foram investidos.

Tia Maria

O projeto Tia Maria está localizado em Arequipa, no Peru, e utilizará tecnologia de ponta em instalações SX/EW com os mais elevados padrões ambientais internacionais para produzir 120.000 toneladas de cátodo de cobre SX/EW por ano.

O orçamento de capital estimado para o projeto é de 1,4 mil milhões de dólares.

Los Chancas

Este projeto de expansão localizado em Apurimac, Peru, é um depósito de cobre-molibdénio de pórfiro.

Atualmente, tem um recurso mineral de cobre indicado estimado em 98 milhões de toneladas de óxidos com um teor de cobre de 0,45 por cento e 52 milhões de toneladas de sulfuretos com um teor de cobre de 0,59 por cento.

A empresa planeia desenvolver uma mina a céu aberto com operações de concentração e de lixiviação para produzir 130.000 toneladas de cobre e 7.500 toneladas de molibdénio por ano.

O investimento do Grupo México está estimado em 2,6 mil milhões de dólares e espera-se que o projeto esteja operacional em 2030.

Michiquillay

Em 2018, foi assinado um contrato para a aquisição deste projeto em Cajamarca, no Peru.

Como parte dos projectos de investimento do Grupo Mexico, Michiquillay é um projeto mineiro de classe mundial com recursos minerais de 2.288 milhões de toneladas e um grau de cobre de 0,43%.

Prevê-se que Michiquillay produza 225.000 toneladas de cobre por ano (juntamente com subprodutos de molibdénio, ouro e prata) com uma vida útil inicial da mina de mais de 25 anos e a um custo de exploração competitivo.

A empresa estima que será necessário um investimento de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares e o início da produção está previsto para 2032.