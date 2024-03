Grupo Mexico: les 8 projets d’investissement minier

Le programme d’investissement de Grupo Mexico pour cette décennie dépasse les 15 milliards de dollars, y compris les investissements dans les projets Buenavista Zinc, Pilares, El Pilar et El Arco au Mexique et Tia Maria, Los Chancas et Michiquillay au Pérou.

Ce plan d’investissement comprend également divers investissements d’infrastructure, tels que ceux visant à renforcer la compétitivité du projet El Arco.

Grupo Mexico

Tout d’abord, le projet Buenavista Zinc à Sonora, au Mexique, est situé à Cananea, dans le gisement de Buenavista, où un nouveau concentrateur a été construit.

Cette installation a une capacité de production de 100,000 tonnes de zinc et de 20,000 tonnes de cuivre par an.

D’ici 2024, 54 000 tonnes de zinc et 11,000 tonnes de cuivre y seront produites et, une fois la montée en puissance achevée, cette installation doublera la capacité de production de zinc et créera plus de 2,000 emplois.

Le budget d’investissement du projet s’élève à 439 millions de dollars, dont la majeure partie a déjà été investie.

Pilares

Le projet Pilares est situé à Sonora, à 6 km de la mine La Caridad, et consiste en une mine à ciel ouvert d’une capacité de production annuelle de 35,000 tonnes de cuivre sous forme de concentré.

Ce projet améliorera considérablement la teneur moyenne du minerai (en combinant les 0,78% attendus de Pilares et les 0,29% de La Caridad).

Le budget d’investissement est de 176 millions de dollars US, dont 145 millions ont déjà été investis.

Tia Maria

Le projet Tia Maria est situé à Arequipa, au Pérou, et utilisera une technologie d’usine SX/EW de pointe, conforme aux normes environnementales internationales les plus strictes, pour produire 120,000 tonnes de cathodes de cuivre SX/EW par an.

Le budget d’investissement du projet est estimé à 1,4 milliard de dollars américains.

Los Chancas

Ce projet d’expansion situé à Apurimac, au Pérou, est un gisement porphyrique de cuivre et de molybdène.

Ses ressources minérales en cuivre indiquées sont actuellement estimées à 98 millions de tonnes d’oxydes d’une teneur en cuivre de 0,45% et à 52 millions de tonnes de sulfures d’une teneur en cuivre de 0,59%.

La société prévoit de développer une mine à ciel ouvert avec un concentrateur et une usine de lixiviation pour produire 130,000 tonnes de cuivre et 7,500 tonnes de molybdène par an.

L’investissement de Grupo Mexico est estimé à 2,6 milliards de dollars et le projet devrait être opérationnel d’ici 2030.

Michiquillay

En 2018, un contrat a été signé pour l’acquisition de ce projet à Cajamarca, au Pérou.

Faisant partie des projets d’investissement de Grupo Mexico, Michiquillay est un projet minier de classe mondiale avec des ressources minérales de 2,288 millions de tonnes et une teneur en cuivre de 0,43%.

Michiquillay devrait produire 225,000 tonnes de cuivre par an (ainsi que du molybdène, de l’or et de l’argent comme sous-produits), avec une durée de vie initiale de la mine de plus de 25 ans et à un coût minier compétitif.

La société estime qu’un investissement d’environ 2,5 milliards de dollars US sera nécessaire et que la production devrait commencer en 2032.