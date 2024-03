Grupo México: besoin d’infrastructures hydrauliques

Send an email

Grupo México a dépensé 35,9 millions de dollars au Mexique pour l’infrastructure sociale, y compris l’amélioration de l’infrastructure de l’eau pour les communautés de Cananea et Nacozari.

Dans ses opérations mondiales, l’entreprise a augmenté ses investissements dans l’infrastructure sociale de 97 % en 2023 par rapport à l’année précédente.

Dans le cadre de ce total, Grupo México a investi 45,7 millions USD au Pérou, l’avancement de la station d’épuration des eaux usées (STEP) d’Ílo se distinguant parmi ses projets dans ce pays.

Quels ont été ses résultats financiers en 2023? En glissement annuel, l’entreprise a enregistré une croissance de 3,7% de son chiffre d’affaires (14,385 millions de dollars), de 1,6% de ses bénéfices nets (3,465 millions) et de 6,3% de ses actifs (32,249 millions).

En revanche, l’entreprise a enregistré une baisse de 1,4% de son Ebitda (7 041 millions de dollars).

Grupo México

Au cours du second semestre 2023, l’entreprise a connu une réduction de l’eau à l’exploitation Buenavista en raison de l’absence de permis qu’elle s’attend à recevoir pour construire un pipeline afin de transporter l’eau des puits vers les exploitations et les villes environnantes (environ 20 km).

D’ici 2024, la société a décidé d’acheminer l’eau par d’autres canalisations afin de garantir l’approvisionnement, ce qui permettra à Buenavista de fonctionner à pleine capacité pour la production de cuivre et le démarrage des activités liées au zinc.

Puits d’eau

La division Infrastructure de Grupo México offre des services de forage pour l’exploration du pétrole et de l’eau, des services de production d’énergie et participe à des activités d’ingénierie, de construction d’ouvrages d’infrastructure, de services spécialisés d’ingénierie intégrale pour des projets, ainsi que d’exploitation et d’entretien d’autoroutes.

Les opérations sont menées par México Proyectos y Desarrollos (MPD), une entité qui détient 100 % de Controladora de Infraestructura Petrolera México (CIPEME), Controladora de Infraestructura Energética México (CIEM) et México Compañía Constructora (MCC).

CIPEME fournit des services à Petróleos Mexicanos (PEMEX) depuis plus de 50 ans, possède des plateformes de forage en mer, fournit des services d’ingénierie, de cimentation et de forage directionnel et loue des modules de forage.

Elle est également impliquée dans le forage de puits d’eau pour l’industrie minière au Mexique.