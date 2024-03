Send an email

Grupo Bimbo: antitrust au Brésil et au Canada

Les autorités canadiennes de la concurrence ont lancé en 2017 une enquête à l’encontre de Grupo Bimbo sur une collusion présumée entre divers participants du secteur de la boulangerie.

Cette enquête inclut Canada Bread qui, à ce jour, n’a pas été inculpé pour de tels agissements.

Grupo Bimbo coopère avec les autorités canadiennes dans le cadre de ce processus.

Le 20 juillet 2023, Canada Bread a effectué un paiement de 50 millions CAD, entièrement provisionné, correspondant à l’amende imposée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario liée à l’enquête ouverte par l’autorité de la concurrence en 2017.

En outre, Grupo Bimbo et Canada Bread ont été cités dans deux recours collectifs liés à cette enquête.

Compte tenu de l’état actuel de ces recours collectifs, au 31 décembre 2023, aucune provision n’avait été enregistrée.

Au Canada, le Bureau de la concurrence du Canada fonctionne comme une agence indépendante du gouvernement et est responsable de la promotion et du maintien de la concurrence sur les marchés canadiens au profit des consommateurs.

D’autre part, suite à l’achat au Brésil en 2008 d’actifs liés à la marque Firenze, Grupo Bimbo a fait l’objet d’une procédure de saisie fiscale en tant que successeur présumé des sociétés qui ont participé aux actions réclamées.

Toutefois, le 7 janvier 2021, l’entreprise a signé avec les autorités compétentes un accord relatif aux procédures susmentionnées, qui prévoit des paiements au cours des sept années suivant la signature de l’accord, avec la possibilité d’un règlement anticipé à tout moment.

Le 29 avril 2022, la société a réglé par anticipation la totalité de la dette de 309,838 USD.

En outre, Grupo Bimbo a garanti des procès civils et du travail par des dépôts de garantie de 170,054 USD, présentés dans les autres actifs à long terme.

Au Brésil, le Conseil administratif de défense économique (CADE) est une entité indépendante qui fait partie du Système brésilien de défense de la concurrence (SBDC), chargé de promouvoir et de garantir la concurrence sur les marchés brésiliens.

