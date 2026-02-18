Relaciones México–Canadá: plan de acción 2026 y mensaje de Mark Carney redefinen la integración comercial

México y Canadá avanzan hacia la firma de un plan de acción bilateral en el segundo semestre de 2026 para fortalecer el comercio exterior, la inversión extranjera directa y las cadenas de suministro. La iniciativa surge en un entorno de tensiones geopolíticas y revisión del T-MEC, con implicaciones estratégicas para el nearshoring y la política comercial regional.

Plan de acción bilateral: integración económica y revisión del T-MEC

El nuevo marco busca facilitar el clima de negocios, incrementar flujos comerciales y promover inversión bilateral. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc confirmaron este lunes que el instrumento incluirá aspectos relacionados con la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, elemento central de la arquitectura comercial de Norteamérica.

La coordinación ocurre en paralelo a una misión comercial canadiense en Ciudad de México, integrada por 240 organizaciones y 370 líderes empresariales. El objetivo es ampliar exportaciones, diversificar mercados y consolidar cadenas de valor regionales frente a medidas arancelarias unilaterales de grandes potencias.

¿Por qué es estratégico para el comercio exterior?

La profundización de relaciones México–Canadá reduce vulnerabilidades ante shocks externos y fortalece la posición negociadora regional. Además, abre oportunidades en sectores como energía, manufactura avanzada, electromovilidad y minerales críticos, claves para la relocalización productiva y el nearshoring.

Davos 2026: el mensaje geopolítico de Mark Carney

El 20 de enero de 2026, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, planteó que las potencias medias deben actuar coordinadamente ante la rivalidad entre grandes bloques económicos.

Carney advirtió que, en un entorno de competencia estratégica, los países intermedios enfrentan una disyuntiva: competir por concesiones individuales o articular una tercera vía con mayor impacto sistémico. El mensaje refuerza la lógica del plan México–Canadá como respuesta coordinada en política comercial.

TIPAT y convergencia con la Unión Europea

De acuerdo con reportes internacionales, Canadá impulsa conversaciones entre la Unión Europea y los miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para explorar una de las mayores alianzas económicas globales.

El TIPAT integra a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo reduce aranceles, armoniza reglas de inversión y fortalece disciplinas en comercio digital y propiedad intelectual, ampliando oportunidades de integración transregional.

Implicaciones para empresas e inversionistas

Para CEOs y directores de comercio exterior, el escenario plantea preguntas clave: ¿cómo posicionar las exportaciones mexicanas en Canadá? ¿Qué sectores captarán mayor inversión extranjera directa? ¿Cómo anticipar ajustes regulatorios derivados del T-MEC?

En un contexto de volatilidad comercial y fragmentación geoeconómica, la coordinación México–Canadá emerge como un mecanismo de mitigación de riesgos y una plataforma de expansión internacional. La convergencia estratégica podría redefinir flujos comerciales, atraer capital productivo y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro en América del Norte.