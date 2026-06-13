Los beneficios del Mundial de Fútbol 2026: turismo, promoción, ventas y PIB

Los beneficios del Mundial de Fútbol 2026 impulsarán el PIB regional mediante una derrama turística clave, un auge publicitario sin precedentes y ventas comerciales históricas que ya dinamizan desde el mercado de apuestas digital hasta los flujos comerciales internacionales.

Como un reflejo de esto, el mercado estadounidense se perfila para batir récord en sus importaciones de balones para fútbol, sin incluir a los de fútbol americano. De enero a abril de 2026, estas compras externas fueron de 39.2 millones de dólares, un alza interanual de 39.5 por ciento.

La fiebre de las canchas no solo impulsará el PIB y el turismo regional, sino que disparará las ventas comerciales mediante la apuesta mundial digital. Así, mientras los gobiernos confían en las derramas hoteleras, las aplicaciones de azar aseguran su propio campeonato financiero.

Beneficios del Mundial de Fútbol 2026

Si se extrapolan las cifras de las importaciones de balones de fútbol a Estados Unidos para el resto de 2026, el país batirá récord con compras foráneas de estos productos por 117.6 millones de dólares.

A continuación se muestra la tendencia de la importaciones de balones de fútbol al mercado estadounidense, en millones de dólares:

2020 : 48.

2021 : 63.

2022 : 109.

2023 : 84.

2024 : 78.

2025: 87.

Por tercera ocasión, México se prepara para ser anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol. Dado que los 13 partidos asignados se concentrarán en solo tres ciudades, se anticipa un impacto económico focalizado. La Ciudad de México albergará cinco encuentros, mientras que Monterrey y Guadalajara serán sedes de cuatro cada una.

Se prevé que este evento impulse la economía local gracias a las inversiones previas de preparación y a la derrama generada por el consumo de bienes y servicios.

Impacto en el PIB

Con el Mundial de Fútbol en marcha, el bloque del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acelera su expansión. Reportes de Bloomberg destacan un derrame superior a los 40,000 millones de dólares globales.

Según el banco de inversión francés, Natixis Corporate & Investment Banking, si bien la organización de grandes eventos deportivos puede tener un impacto positivo en la economía de un país a través del desarrollo de infraestructuras, el turismo y el gasto de los consumidores, se prevé que el impacto económico general de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México sea modesto y de corta duración.

El banco estima un efecto de entre 0.1 y 0.2% del PIB en México. Este impulso obedece a varios factores, entre ellos la infraestructura preexistente, una industria turística desarrollada y la coorganización del evento.

El fútbol es el deporte dominante en el mercado de apuestas en México. Una gran mayoría de mexicanos piensa con frecuencia en partidos de hoy mundial, sigue las transmisiones en vivo y ve programas de análisis deportivos.

Desde otro ángulo, la masiva afluencia turística impulsa la creación de puestos laborales. Datos de KPMG confirman que el gasto en experiencias mitiga la desaceleración del empleo privado, apuntalando sectores críticos como el entretenimiento, artes escénicas, hospitalidad y las economías locales aeroportuarias.

Por su parte, Morgan Stanley estima que las transmisiones en plataformas tradicionales e internacionales superarán los 850 millones de dólares en anuncios directos, potenciando las valuaciones de las cadenas televisivas de la región.

Las reuniones sociales y los eventos paralelos sostienen las ventas minoristas. Reportes sectoriales indican un repunte estratégico en el gasto de alimentos y bebidas, beneficiando a las principales cerveceras y distribuidoras mundiales gracias a una visibilidad comercial sin precedentes.