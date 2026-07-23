Las 10 asambleas legislativas nacionales con más mujeres en el mundo

Ruanda, Cuba y Nicaragua lideran la clasificación de las asambleas legislativas nacionales con el porcentaje de más mujeres en el mundo.

A nivel global, organizaciones como la Unión Interparlamentaria (UIP), Onu Mujeres y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; universidades como la de Sussex, en Reino Unido; o medios como WE Magazine.

Asambleas legislativas nacionales con más mujeres

Ruanda es el país líder, con 59.4% de los escaños ocupados por mujeres, seguida de Cuba (57.2%), Nicaragua (56.0%), Costa Rica (52.6%), Bolivia (52.4%), México (50.5%), Andorra (50.0%), Emiratos Árabes Unidos (50.0%), Australia (49.6%) y Dinamarca (48.0 por ciento).

Otras organizaciones como NOW, League of Women Voters y National Partnership for Women & Families, impulsan también derechos políticos, igualdad económica, participación cívica, salud, seguridad y acceso a recursos para fortalecer el liderazgo y la protección de las mujeres.

De acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense, las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial. Sin embargo, en la mayoría de los países, las mujeres están subrepresentadas en el proceso político a nivel nacional.

Entre las posibles causas se incluyen leyes y prácticas discriminatorias, estereotipos de género, bajos niveles de educación y el impacto desproporcionado de la pobreza en las mujeres.

Gobiernos femeninos

Numerosos expertos han demostrado que la participación política de las mujeres, incluida su presencia en gobiernos electos, mejora el bienestar de las mujeres y de sus comunidades.

Además, el informe señala que, al 1 de abril de 2026, las mujeres ocupaban en promedio 27.4% de los escaños legislativos en el mundo. En 2006, la cifra era de 16.6 por ciento.

La representación femenina en 181 legislaturas nacionales iba de 59.4% en Ruanda a 0.0% en Tuvalu. Asimismo, ocho países superaban el 50%: Ruanda, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, México, Andorra y Emiratos Árabes Unidos.

Por otra parte, un informe de Naciones Unidas de 2025 indica que, a finales de 2024, en 73 cámaras de 59 países, las mujeres obtuvieron 27.2% de los escaños. Esto apenas subió desde el 26.9% al inicio del año y marcó el menor ritmo de avance desde 2017.

ONU Mujeres advierte que, al ritmo actual, la paridad en los órganos legislativos nacionales no llegará antes de 2063. En el ámbito ejecutivo nacional, 37 mujeres en 33 países ejercían como jefas de Estado o de gobierno al 1 de mayo de 2026.

Desafíos

Las mujeres enfrentan barreras estructurales, legales y culturales que limitan su acceso a candidaturas y cargos de decisión. También sufren violencia política, menor acceso a educación, redes y recursos, además de la sobrecarga de cuidados no remunerados, que reduce su tiempo para competir.

Otro desafío es la baja representación en parlamentos y gabinetes, junto con estereotipos de género que siguen marginándolas. Cuotas, reformas electorales y apoyo institucional son claves para acelerar la paridad y fortalecer su liderazgo.

Cada mujer que decide participar en política abre una puerta para muchas más. Su voz no solo representa un cargo: representa esperanza, cambio y futuro. Cuando una mujer lidera, la democracia se hace más justa, humana y cercana a todas.