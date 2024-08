Gastos globais com IoT: dados e perspectivas 

Os gastos mundiais com IoT foram de cerca de US$ 730 bilhões em 2022, de acordo com dados da IDC.

No futuro, a IDC espera que esse valor de mercado se aproxime de US$ 1,2 trilhão até 2027.

Tendências

Entre outros fatores, os gastos globais com a Internet das Coisas são impulsionados por:

Aumento do uso de dispositivos inteligentes.

Automação de fábricas.

Inteligência artificial.

Crescimento das redes 5G.

Análise de dados.

Cidades inteligentes.

Aumento da infraestrutura relacionada à conectividade de IoT.

Gastos globais com IoT

A IoT é a extensão da conectividade com a Internet para dispositivos físicos e objetos do cotidiano.

Esses objetos têm componentes e sensores eletrônicos, o que lhes permite se comunicar e interagir com outros dispositivos pela Internet.

Eles também podem ser controlados e monitorados à distância.

Os gastos globais com IoT representam uma taxa de crescimento anual composta de 10,4% em cinco anos.

A Hefei Whale Microelectronics Co. informa que os gastos da China com IoT chegarão a US$ 300 bilhões até 2027, de acordo com as previsões da IDC.

Também a consultoria projeta que a China ocupará consistentemente o primeiro lugar no mundo e responderá por cerca de um quarto do investimento global total em IoT.

A Hefei Whale Microelectronics Co é uma subsidiária da CATL, uma produtora chinesa de baterias de íon-lítio para veículos elétricos.

Essa subsidiária está envolvida principalmente em P&D, projeto e vendas de chips processadores de inteligência artificial de ultrabaixo consumo de energia e biossensores de monitoramento de saúde.

Os sensores são um dos blocos de construção mais importantes da Internet das Coisas.

Setor de saúde

Com a melhoria do consumo e a popularização gradual da inteligência artificial, da realidade virtual, da realidade aumentada e de outras tecnologias, os sensores inteligentes de IoT se adaptarão a cenários de aplicação mais práticos, diversificados e portáteis.

Com o aumento da conscientização sobre a saúde, a demanda por saúde esportiva e testes de saúde em casa está crescendo.

Os biossensores para monitoramento da saúde estão se tornando mais úteis. Isso se deve ao seu tamanho compacto e à facilidade de uso próximo à pele.

Esses dispositivos não apenas medem a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a pressão arterial e a glicose no sangue, mas também monitoram o exercício, o estresse e a fadiga de forma contínua.

Ele também pode monitorar continuamente a quantidade efetiva de exercícios, estresse, fadiga, sono, arritmia, fibrilação atrial e outras condições de saúde.