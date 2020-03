Send an email

Gap Inc. anunció este miércoles que, como resultado de la creciente pandemia de COVID-19, cerrará temporalmente sus tiendas Old Navy, Athleta, Banana Republic, Gap, Janie and Jack e Intermix en América del Norte, a partir del 19 de marzo.

“Para ayudar a los esfuerzos en curso para frenar la propagación del coronavirus, estamos cerrando todas las tiendas en América del Norte durante las próximas dos semanas”, dijo Sonia Syngal, director general entrante de compañía.

Hasta el 2 febrero, la empresa operaba con 2,785 tiendas propias en Norteamérica.

En concreto, tenía 1,207 tiendas propias de Old Navy, 675 de Gap, 541 de Banana Republic, 190 de Athleta y 33 de Intermix. Además, 139 tiendas de Janie and Jack que compró el año pasado a Gymboree.

“Nuestro enfoque sigue siendo apoyar la salud y el sustento de nuestros empleados, mientras cuidamos a nuestros clientes y comunidades. Brindaremos a nuestros empleados de la tienda afectados continuidad de pago y beneficios durante este período de dos semanas. Y, juntos, esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes pronto en nuestras tiendas”, añadió.

Gap y Coronavirus

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa de coronavirus (COVID-19) era una pandemia mundial y recomendó medidas de contención y mitigación en todo el mundo.

Ya desde antes, muchas de las tiendas operadas por Gap y sus franquicias en todo el mundo se vieron afectadas por cierres temporales o por la reducción del horario de atención.

“Esperamos impactos materiales de la evolución de la pandemia de COVID-19, incluida una mayor propagación en otras regiones, un deterioro significativo de las tendencias actuales y una posible interrupción de cualquier impacto en la cadena de suministro”, dijo la empresa en su último reporte.

Otras empresas que han cerrado tiendas son Macy’s, Kering, Nike y Hudson’s Bay.

Descripción de la empresa

Gap Inc. es un minorista líder a nivel mundial que ofrece ropa, accesorios y productos de cuidado personal para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, Janie and Jack y Hill City.

Las ventas netas del año fiscal 2019 fueron de 16,400 millones de dólares. Los productos de Gap Inc. están disponibles para su compra en más de 90 países en todo el mundo a través de tiendas operadas por la compañía, tiendas de franquicias y sitios de comercio electrónico.

