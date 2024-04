Fresnillo plc augmente sa production d’argent et diminue sa production d’or

La société mexicaine Fresnillo plc a déclaré une production d’argent attribuable de 56,3 millions d’onces (y compris Silverstream) en 2023, soit une augmentation de 4,7% par rapport à l’année précédente.

Ce résultat est dû à l’augmentation de la production à Juanicipio et à l’augmentation des teneurs de coupure du minerai dans les veines de San Julián.

Fresnillo plc a également déclaré que sa production d’or attribuable s’élevait à 610 600oz, en baisse de 4,0% par rapport à 2022, conformément aux prévisions, en raison de la baisse de la production d’or à Noche Buena à l’approche de la fin de sa durée de vie, partiellement atténuée par l’augmentation à Juanicipio et la teneur plus élevée du minerai à Herradura.

En 2023, le prix moyen de l’argent était de 23,6 dollars et celui de l’or de 1,957.7 dollars, soit une augmentation de 8,8% dans les deux cas.

Alors que le prix moyen du zinc a diminué de 22,6%, le prix moyen du plomb est resté pratiquement inchangé à 0,95 dollars la livre.

Le fait que les prix de l’argent et de l’or ne soient pas tombés en dessous de 20 et 1 800 dollars respectivement démontre la solidité et la durabilité à long terme de ces métaux, même en période économique difficile.

Production d’argent

Les réserves mondiales d’argent de Fresnillo plc ont diminué de 10,0% pour atteindre 356,6 millions d’onces, principalement en raison de l’épuisement des mines et de l’augmentation des coûts et des teneurs à San Julián, Juanicipio et Ciénega, partiellement compensés par l’augmentation des réserves de minerai à Fresnillo.

Les réserves d’or globales consolidées ont diminué de 13,7% pour atteindre 7,1 millions d’onces, principalement en raison de l’épuisement, de l’augmentation des coûts et des teneurs limites à Herradura et Saucito, ainsi que de l’achèvement de l’exploitation minière à Noche Buena.

Contexte

Bien que les problèmes macroéconomiques mondiaux, tels que l’inflation et la lenteur de la reprise de certaines économies, les tensions continues entre les États-Unis et la Chine et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, vont diminuer la confiance et mettre à l’épreuve les objectifs de performance de Fresnillo plc, le président de Fresnillo plc, Alejandro Baillères, a déclaré que Fresnillo plc continuera à travailler avec ses parties prenantes pour améliorer la productivité.