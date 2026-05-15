Production de jouets McDonald’s au Mexique : substitution des importations

La production de jouets McDonald’s au Mexique pour ses « Cajitas Felices » va démarrer. En effet, le gouvernement de ce pays encourage la substitution des importations de produits asiatiques.

« McDonald’s va désormais fabriquer les jouets ici », a déclaré Marcelo Ebrard, ministre de l’Économie, lors d’un forum organisé ce mercredi par le quotidien El Financiero à Mexico.

La société de franchise détient et exploite des restaurants McDonald’s, qui proposent un menu de plats et de boissons de qualité, adapté aux besoins locaux, dans plus de 100 pays. Sur les 45 356 restaurants McDonald’s recensés fin 2025, environ 95 % étaient franchisés.

Production de jouets McDonald’s au Mexique

Le gouvernement mexicain met en œuvre des programmes et des mesures commerciales visant à remplacer les importations en provenance d’Asie. Cette initiative a pour but de renforcer l’industrie locale. De plus, elle répond aux demandes des États-Unis visant à consolider davantage les chaînes d’approvisionnement en Amérique du Nord.

À propos de McDonald’s, M. Ebrard a ajouté : « (Ce sont des jouets) de petite taille. Leurs petites assiettes, leurs petits verres. Ce qu’ils vont produire au cours des deux prochaines années sera plus important que l’ensemble de l’industrie mexicaine du jouet, à l’exception de Lego et autres ».

Fabrication mexicaine

En 2025, les exportations mexicaines de jouets, jeux et articles de loisirs ou de sport, ainsi que de leurs pièces et accessoires, ont atteint 2,798 milliards de dollars. Il s’agit d’un record.

La tendance s’est déroulée comme suit : les exportations mexicaines de jouets sont passées de 1,966 milliard de dollars en 2021 à 2,410 milliards en 2022. Elles ont ensuite continué à augmenter, passant de 2,463 milliards de dollars en 2023 à 2,552 milliards de dollars en 2024.

Utilisation du plastique

En 2021, McDonald’s a annoncé que d’ici fin 2025, il réduirait l’utilisation du plastique dans les plus d’un milliard de jouets pour enfants qu’il vend chaque année dans le monde entier.

L’entreprise a également indiqué qu’elle fabriquerait davantage de jouets à partir de plastiques recyclés ou d’origine végétale. Ainsi, ces changements permettront à l’entreprise de réduire de 90 % par rapport à 2018 son utilisation de plastique vierge issu de combustibles fossiles pour les « Cajitas Felices ».