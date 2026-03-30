Mexico dans le Smart City Index 2026 : tendance et analyse de ses performances urbaines

Mexico a perdu quatre places, se classant désormais 123e sur 148 villes, dans le Smart City Index 2026.

Dans l’ensemble, cette métropole affiche une tendance à la baisse après avoir atteint la 103e place en 2020.

Par rapport à 2025, Mexico a perdu quatre places, sur un total de 146 villes évaluées.

Mexico dans le Smart City Index 2026

La note globale de la capitale est passée de « C » en 2025 à « CC » en 2026, reflétant une stagnation dans la perception des citoyens.

Malgré les efforts déployés, la ville n’a pas réussi à retrouver la compétitivité dont elle faisait preuve les années précédentes.

Au niveau des indicateurs spécifiques par pilier, la ville conserve une note de « CC » tant dans le pilier Structures que dans celui des Technologies. Cependant, la moyenne du facteur technologique (57,1) dépasse largement la moyenne structurelle (44,7), mettant en évidence un écart persistant.

Structures urbaines : le point critique du développement

Le pilier « Structures » révèle de graves lacunes dans des domaines fondamentaux pour la qualité de vie. Les scores les plus bas concernent la congestion routière (24,2), la sécurité publique (24,3) et la corruption (24,5), des facteurs qui freinent la progression vers une ville intelligente.

À l’inverse, les espaces de loisirs affichent de meilleurs résultats dans ce pilier. Les activités culturelles et les espaces verts ont obtenu respectivement des notes de 73,0 et 64,0, ce qui en fait les éléments structurels les mieux notés par les habitants de la capitale.

Technologies : atouts numériques et connectivité

L’adoption des technologies présente un tableau contrasté, avec des atouts dans des services spécifiques. L’achat de billets en ligne pour les musées (77,7) et la fiabilité du débit Internet (69,1) se distinguent comme les services numériques les plus efficaces et les mieux appréciés.

Cependant, certains outils technologiques ont un impact perçu faible, comme l’accès en ligne aux finances de la ville (39,1). Cela suggère que, bien que la connectivité existe, son utilisation pour réduire la corruption et améliorer la gouvernance est insuffisante.

Priorités et attitudes des citoyens

Pour les habitants de la capitale, la sécurité est la priorité absolue (84,7 %), suivie de la transparence et des services de santé (toutes deux à 58,9 %). Ces préoccupations définissent le programme d’investissement nécessaire pour améliorer la situation de la ville.

En ce qui concerne les attitudes, 68,6 % des habitants sont prêts à fournir des données personnelles pour améliorer la circulation et 62,9 % acceptent les technologies de reconnaissance faciale. Il existe une ouverture sociale considérable envers les solutions technologiques qui s’attaquent aux problèmes les plus urgents.