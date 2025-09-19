Les IDE chinois et la délocalisation au Mexique suscitent un débat régional. Bien que le pays ait attiré des investissements records en 2025, des doutes persistent aux États-Unis et au Canada quant à l’impact sur le secteur automobile et au respect des règles de l’ACEUM.

La position actuelle du Mexique à l’égard des investissements chinois reste neutre, et le gouvernement s’efforce de maximiser l’attrait des IDE dans le cadre du phénomène de délocalisation.

Toutefois, le gouvernement canadien a souligné dans un rapport que le Mexique maintient son engagement à élargir la collaboration trilatérale sur les questions liées aux politiques et pratiques non commerciales d’autres pays, comme convenu lors de la quatrième réunion de la Commission du commerce extérieur (FTC) de l’ACEUM.

La délocalisation se produit lorsqu’une entreprise transfère une partie de sa production ou de ses services vers un autre pays afin de réduire ses coûts. Ce processus implique le déplacement d’usines, d’emplois ou de centres de services. Il répond également à des stratégies commerciales axées sur la compétitivité mondiale.

Les IDE chinois et la délocalisation

En 2024, les entrées cumulées d’IDE chinois au Mexique, entre 2006 et 2024, ont atteint 2 792 millions de dollars. Ce chiffre équivaut à seulement 0,5 % du total de ces investissements productifs étrangers dans l’économie mexicaine.

En décembre 2023, le département du Trésor américain et le ministère des Finances ont signé un protocole d’accord. Cet accord vise à créer un groupe de travail chargé d’échanger des informations sur l’évaluation des investissements et la sécurité nationale.

Industrie automobile

Des constructeurs chinois de véhicules électriques, tels que BYD, MG Motor et Chery, ont manifesté leur intérêt pour l’installation d’usines de production au Mexique. Toutefois, ces intentions ne se sont pas encore concrétisées en projets d’investissement réels.

Les parties prenantes au Canada et aux États-Unis ont exprimé leur inquiétude concernant les investissements chinois au Mexique. L’accent est mis sur le secteur automobile et sur le risque que les entreprises chinoises cherchent à contourner les droits de douane de l’ACEUM en produisant ou en transbordant depuis le territoire mexicain.

Le Mexique a attiré un montant record de 34,265 milliards de dollars d’IDE au cours du premier semestre 2025. Il s’agit d’une augmentation de 10,2 % par rapport à l’année précédente, qui a consolidé la position du pays en tant que destination importante pour les capitaux étrangers.

Depuis plus de trois décennies, l’Amérique du Nord bénéficie du libre-échange grâce à l’ALENA et maintenant à l’ACEUM. L’intégration dans des chaînes de valeur stratégiques, telles que l’automobile et l’agroalimentaire, a renforcé l’économie régionale.

Bien que le Canada et le Mexique entretiennent des relations bilatérales importantes, leur principal partenaire commercial reste les États-Unis. En 2024, plus de 80 % des exportations mexicaines et plus de 75 % des exportations canadiennes étaient destinées au marché américain.