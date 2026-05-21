L’Accord global modernisé régit les marchés publics entre le Mexique et l’Union européenne 

L’Accord global modernisé (AGM) entre le Mexique et l’Union européenne régit l’accès aux marchés publics. Ce sujet a été l’un des plus controversés lors des négociations.

Tout d’abord, les entreprises du Mexique et de l’Union européenne sont en concurrence à armes égales, sans avantage automatique pour les fournisseurs locaux. Ainsi, cela permet à une entreprise mexicaine de soumissionner pour des marchés européens et vice versa.

Conformément à l’AGM, les gouvernements sont tenus de publier des informations complètes sur leurs marchés publics, y compris les prix attendus, les critères de sélection et les délais. En outre, cet accord établit des règles strictes visant à exclure les fournisseurs ayant fait l’objet de condamnations pour fraude. De même, des règles précises contre les conflits d’intérêts sont appliquées afin de garantir l’utilisation appropriée des fonds publics.

Accord global modernisé

L’AGM sera signé ce vendredi à Mexico. Il s’agira de la version modernisée de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mexique (ALEM), en vigueur depuis 2000.

Les dispositions s’appliquent aux achats publics de biens et de services destinés au fonctionnement des institutions publiques. Cela concerne ceux dépassant les seuils de valeur fixés pour chaque pays.

Sont exclus les achats de terrains, les biens immobiliers existants, les contrats de travail, les achats destinés à l’aide internationale et certains services financiers spécialisés.

Les montants minimaux garantissent la flexibilité opérationnelle des pouvoirs publics dans leurs achats de moindre envergure.

Entités publiques de niveau inférieur

1.- Sauf disposition contraire, le chapitre 21 de l’AGM (Marchés publics) s’applique aux entités adjudicatrices des États de Chihuahua, de Mexico, de Colima, de Durango, de l’État de Mexico, de Guanajuato, de Jalisco, de Morelos, de Nuevo León, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Veracruz et de Zacatecas :

(a) En ce qui concerne les entités gouvernementales subcentrales énumérées dans la sous-liste 1 (Entités gouvernementales) de chaque État, il s’applique si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants :

178 100 USD pour les biens et services spécifiés dans les sections D et E ;

10 333 931 USD pour les services de construction spécifiés à la section F ; et b) en ce qui concerne les autres entités subcentrales énumérées dans la sous-liste

(b) (Autres entités) de chaque État, si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants :

397 535 USD pour les biens et services spécifiés aux sections D et E.

12 721 740 USD pour les services de construction spécifiés à la section F.

2.- Les seuils fixés au paragraphe 1 s’appliquent à l’année d’entrée en vigueur du présent accord. Ils sont en outre soumis à un ajustement en fonction de l’inflation, conformément au paragraphe 14 des notes de la présente section.

Passation des marchés

Les entités adjudicatrices disposent de trois méthodes pour passer des marchés. La première est l’appel d’offres ouvert, qui permet à tout fournisseur intéressé de participer en publiant un avis précisant les exigences et les critères de sélection. Ensuite, la deuxième est l’appel d’offres restreint, dans le cadre duquel, après un avis préalable, le gouvernement invite formellement un nombre limité de fournisseurs qualifiés selon des critères préétablis à soumissionner. Enfin, l’appel d’offres restreint permet un contact direct avec des fournisseurs spécifiques. Cette option est de nature exceptionnelle. De plus, elle nécessite une surveillance stricte afin d’éviter toute pratique discriminatoire.