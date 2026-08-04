La production brésilienne d’aliments composés et de compléments alimentaires augmentera de 3 % : ABPA

La production brésilienne d’aliments composés et de compléments alimentaires augmentera à un taux annuel de 3 % en 2026. Cette hausse est prévue selon les prévisions de l’Association brésilienne des protéines animales (ABPA).

Cette prévision a été dévoilée dans le cadre du Salon international des protéines animales du Brésil (SIAVS) 2026, qui se tient à São Paulo.

Il s’agit d’un événement du secteur agro-industriel qui rassemble des entreprises, des spécialistes et des organismes pour débattre de la production, de la technologie, du marché et de la santé dans les domaines de la viande, des œufs et des aliments composés. Il favorise les affaires, l’innovation et la coopération sectorielle.

Production brésilienne d’aliments composés

Le SIAVS 2026 accueillera environ 31 000 visiteurs, 3 250 producteurs et 400 exposants.

La production brésilienne d’aliments composés et de compléments alimentaires a été estimée à 94,2 millions de tonnes en 2025 et pourrait atteindre 97,3 millions en 2026.

Les poulets de chair, les poules pondeuses et les porcs représentaient ensemble 67,8 millions de tonnes en 2025. Cela équivaut à près de 72 % du volume national. Pour 2026, la demande combinée de ces segments est estimée à 69,8 millions de tonnes.

Principaux segments de la production en 2025 (en millions de tonnes) :

Poulets de chair : 37,85 en 2025 ; 39,05 en 2026 ; variation de +3,2 %.

Poules pondeuses : 7,43 en 2025 ; 7,73 en 2026 ; variation de +4,0 %.

Porcs : 22,48 en 2025 ; 23,05 en 2026 ; variation de +2,5 %.

Total national — aliments composés et compléments alimentaires : 94,18 en 2025 ; 97,33 en 2026 ; variation de +3,4 %.

Principaux macro-ingrédients des aliments composés

Le maïs représente plus de la moitié du volume estimé des aliments composés et des compléments alimentaires produits dans le pays. La farine de soja est la deuxième matière première en volume. En 2025, l’industrie de l’alimentation animale a utilisé environ 51,1 millions de tonnes de maïs et 19,8 millions de tonnes de farine de soja.

Les poulets de chair, les poules pondeuses et les porcs ont représenté près de 42,9 millions de tonnes de maïs et 15,6 millions de tonnes de farine utilisées dans les aliments composés.

Ingrédients (en millions de tonnes) :

Maïs : 51,13 en 2025 ; 52,73 en 2026 ; variation de +3,1 %.

Farine de soja : 19,75 en 2025 ; 20,39 en 2026 ; variation de +3,2 %.

Disponibilité et compétitivité

L’offre nationale de maïs, de soja et de farine de soja constitue un élément structurel de la compétitivité des protéines animales brésiliennes. La production agricole à grande échelle, la transformation du soja dans le pays et la proximité entre les pôles de production céréalière et les régions d’élevage soutiennent une industrie des aliments composés de grande envergure. De plus, la transformation de ces intrants en viandes et en œufs apporte également une valeur ajoutée à la production agricole nationale.

Cependant, la disponibilité nationale ne rend pas les coûts indépendants du marché international. Les prix du maïs et du soja restent soumis au taux de change, à la parité à l’exportation, aux conditions de chaque récolte, aux stocks, à la demande intérieure et extérieure, ainsi qu’aux coûts logistiques.

Ainsi, l’échelle de production des intrants constitue un avantage fondamental. Cependant, la compétitivité effective dépend également de la productivité, de l’efficacité industrielle, des infrastructures et de la stabilité économique.

Fonctionnement du système de production

La production brésilienne associe des producteurs intégrés et indépendants, des coopératives, des entreprises agro-industrielles, des fournisseurs d’intrants, une assistance technique, des services vétérinaires officiels, des services d’inspection et de distribution. Cette articulation permet la coordination sanitaire, la normalisation, les économies d’échelle et la réponse aux besoins de différents marchés.