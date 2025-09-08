Intelligence artificielle et opportunités d’investissement : facilitateurs, catalyseurs et utilisateurs finaux

Le lien entre l’intelligence artificielle et les opportunités d’investissement peut être compris à partir de trois types d’entreprises : les facilitateurs, les catalyseurs et les utilisateurs finaux.

Dans la pratique, Janus Detroit Street Trust, une fiducie d’investissement statutaire (statutory trust), utilise ces trois catégories pour analyser et réaliser ses investissements.

L’intelligence artificielle (IA) désigne des systèmes informatiques capables d’agir et de réagir comme s’ils étaient dotés d’intelligence. Ce concept englobe différentes technologies et méthodologies. Il inclut, par exemple, le traitement du langage naturel, la reconnaissance faciale et la robotique.

Le terme IA existe depuis des décennies. Il a été inventé dans les années 1950. Depuis lors, ce domaine a connu des périodes de progrès importants et des phases de stagnation.

Intelligence artificielle et opportunités d’investissement

L’intelligence artificielle est définie comme la capacité d’une machine à effectuer des tâches qui dépendaient auparavant uniquement de l’être humain. Elle comprend l’apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la compréhension du langage.

Les technologies basées sur l’apprentissage automatique et les grands volumes de données permettent de simuler des processus de raisonnement à un niveau presque humain. C’est pourquoi elles sont souvent considérées comme de l’intelligence artificielle.

Ce domaine a connu une évolution rapide. Il est passé de la simple automatisation à l’imitation de fonctions cognitives complexes. En conséquence, l’innovation technologique s’accélère et la disruption touche tous les secteurs.

Dans ce contexte, la gestion de portefeuille classe les entreprises liées à l’intelligence artificielle en trois groupes. Il y a les facilitateurs, qui fournissent l’infrastructure. Il y a aussi les promoteurs, qui optimisent la technologie. Enfin, il y a les utilisateurs finaux, qui appliquent l’IA pour améliorer leurs performances.

Ces catégories ne sont pas statiques. En fait, elles peuvent être ajustées au fil du temps pour intégrer de nouveaux développements, à mesure que l’intelligence artificielle évolue.

Facilitateurs

Ces entreprises fournissent le matériel technologique et l’infrastructure fondamentale pour la formation et la mise en œuvre de l’intelligence artificielle.

Optimiseurs

Ces entreprises optimisent ou perfectionnent la technologie d’intelligence artificielle afin d’améliorer la fonctionnalité, les performances, l’intégration ou la facilité d’utilisation pour son application pratique.

Utilisateurs finaux

Cette catégorie comprend les entreprises qui intègrent et appliquent les technologies d’intelligence artificielle afin d’optimiser leurs opérations et d’améliorer les performances globales de leur activité.

Portefeuille d’investissements

Selon Janus Detroit Street Trust, la stratégie du Fonds s’appuie sur un processus de recherche interne. La gestion des portefeuilles évalue si une entreprise facilite, favorise ou utilise les technologies d’intelligence artificielle.

Le classement n’est pas arbitraire. Au contraire, il est déterminé par une combinaison de facteurs quantitatifs et d’analyses qualitatives.

Dans le premier cas, des données telles que les revenus de l’entreprise provenant de l’intelligence artificielle sont prises en compte. L’ampleur des ressources consacrées à cette technologie est également mesurée.

Dans le second cas, la création, la distribution, l’amélioration ou l’intégration de produits et services d’intelligence artificielle sont analysées. Ce travail est réalisé à partir d’informations publiques ou d’une interaction directe avec l’entreprise.

De cette manière, la gestion des portefeuilles cherche à obtenir une vision complète de la manière dont chaque entreprise participe à l’expansion de l’intelligence artificielle.