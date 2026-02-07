Intégration technologique dans la fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific 

La fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific implique, si elle est autorisée, l’intégration technologique et opérationnelle de systèmes critiques.

Un exemple concret serait la unification des systèmes de contrôle du trafic et de répartition sur une seule plateforme numérique, en intégrant NetControl aux réseaux de Norfolk Southern, afin de coordonner les trains en temps réel, de réduire les goulots d’étranglement, d’améliorer la sécurité et d’optimiser les actifs.

La combinaison de Norfolk Southern et Union Pacific donnerait naissance au premier chemin de fer transcontinental des États-Unis. Le réseau résultant dépasserait 50 000 miles, couvrirait 43 États et aurait accès à 10 passages frontaliers internationaux et près de 100 ports.

La fusion a été évaluée à environ 85 milliards de dollars. L’accord attribue à Norfolk Southern une valeur d’entreprise implicite similaire et donnerait naissance à une société combinée estimée à plus de 250 milliards de dollars, par le biais d’une transaction en actions et en espèces.

Intégration technologique

Le 28 juillet 2025, Union Pacific et Norfolk Southern ont signé un accord de fusion visant à créer le premier chemin de fer transcontinental des États-Unis, en collaboration avec Ruby Merger Sub 1 Corporation et Ruby Merger Sub 2 LLC, sous réserve d’une approbation réglementaire prévue pour 2027.

Au cours du processus, les équipes de direction ont mis l’accent sur l’intégration des systèmes d’information et des technologies opérationnelles. La transition préalable d’Union Pacific vers la plateforme cloud NetControl est présentée comme une référence pour réduire les risques, améliorer la visibilité des données et unifier les opérations numériques.

Risques

Union Pacific transporte des matières dangereuses, telles que du pétrole brut, de l’éthanol et des matières toxiques par inhalation, notamment du chlore. Ces opérations comportent des risques importants en cas de fuite ou de combustion, amplifiés par l’obligation légale de fournir un service public ferroviaire.

Dans le même temps, l’entreprise dépend de ses propres systèmes informatiques et de ceux de tiers. Le manque d’investissements opportuns dans des plateformes telles que PTC, NetControl ou des systèmes de contrôle peut entraîner des interruptions opérationnelles et des désavantages concurrentiels.

Après la fusion, Norfolk Southern-Union Pacific serait en concurrence avec BNSF Railway et CSX. La rivalité se concentrerait sur les réseaux continentaux, l’efficacité opérationnelle, les prix, la fiabilité du service, l’intégration technologique et l’accès aux ports, dans un marché ferroviaire hautement réglementé et concentré.