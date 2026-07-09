Adoption de l’accord global modernisé entre le Mexique et l’Union européenne : opportunités commerciales

L’adoption de l’accord global modernisé (AGM) entre le Mexique et l’Union européenne (UE) ouvrira de nouvelles perspectives aux entreprises mexicaines et européennes.

Ce mercredi, le Parlement européen a approuvé l’AGM. Pour qu’il entre en vigueur, il reste au Sénat de la République de mener à bien la procédure correspondante.

Adoption de l’accord global modernisé

Le Mexique et l’Union européenne ont conclu les négociations relatives à l’accord de libre-échange entre le Mexique et l’Union européenne (TLC UE-MX) le 28 avril 2020. La modernisation de cet accord commercial figurait parmi les priorités de l’agenda commercial mexicain.

En 2025, les importations du Mexique vers l’UE ont augmenté de 4,3 %, tandis que les exportations du Mexique vers l’UE ont diminué de 5,4 % par rapport à l’année précédente.

Dans ce contexte, le commissaire européen au Commerce et le ministre de l’Économie ont finalisé les modalités de l’ouverture réciproque des marchés publics. En outre, ils ont garanti un niveau élevé de prévisibilité et de transparence dans les procédures.

L’TLC UE-MX prévoit le libre-échange de la quasi-totalité des biens entre l’UE et le Mexique. Il inclut aussi des normes progressistes en matière de développement durable. De plus, il comporte des mesures de protection des investissements et des procédures douanières simplifiées.

Par ailleurs, en avril 2024, lors de réunions virtuelles du Comité spécial chargé de la propriété intellectuelle et du Comité spécial chargé des marchés publics, le Mexique et l’Union européenne ont abordé la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle sur leurs territoires respectifs. Ils ont aussi discuté l’échange mutuel d’informations statistiques.

Opportunités commerciales

Par ailleurs, le 17 juin 2025, lors du 51e Sommet des dirigeants du G7 au Canada, la présidente Sheinbaum a rencontré le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne afin d’examiner les mises à jour de l’accord commercial entre le Mexique et l’Union européenne.

L’adoption de cet accord ouvrira des opportunités concrètes pour le secteur agricole mexicain. Parmi les produits présentant les meilleures perspectives figurent la banane, le miel, les asperges, le citron, les tomates en conserve, la viande de volaille, de bœuf et de porc. Il y a aussi les ovoproduits et le sirop d’agave.

Il y aura également une ouverture significative pour les voitures électriques et les batteries. Cela élargit le champ d’action de l’industrie automobile. En outre, cela favorise l’émergence de nouvelles chaînes de valeur liées à l’électromobilité, aux intrants et aux composants à forte composante technologique.

Machines et technologie

Les entreprises implantées dans l’Union européenne pourront accroître leurs ventes sur le marché mexicain. Cela concerne notamment les secteurs des biens industriels, de la technologie, des machines et des solutions destinées aux chaînes de production. Ces secteurs s’intègrent au nouveau cadre commercial.

À plus long terme, cet accord profite également aux entreprises européennes implantées au Mexique. Elles disposeront d’une base plus solide pour exporter vers l’Amérique du Nord. Elles bénéficieront de règles plus claires et pourront participer à des activités liées au commerce transatlantique.