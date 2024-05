Flex réalise plus de ventes au Mexique qu’en Chine en 2024

Flex, anciennement connu sous le nom de Flextronics, a enregistré plus de ventes au Mexique qu’en Chine au cours de l’exercice 2024.

Pour l’exercice clos le 31 mars, Flex a déclaré des ventes de 26,415 milliards de dollars dans le monde entier.

Sur ce total, les ventes au Mexique représentent 26%, ce qui les place en première position.

Viennent ensuite les ventes en Chine (19%), aux États-Unis (14%) et en Malaisie (8%).

Deux ans plus tôt, en 2022, la Chine représentait 25 % des ventes totales de l’entreprise, tandis que la part du Mexique était de 21%.

En 2023, les deux pays étaient à égalité, avec 23% des ventes totales de l’entreprise.

La société compte parmi ses clients Apple, Cisco Systems, Johnson and Johnson, Motorola Solutions, Nike et Xerox Holdings Corporation.

Flex

Les ventes de cette entreprise s’élevaient à 24,633 milliards de dollars pour l’exercice 2022 et à 28,502 milliards de dollars pour l’exercice 2023.

Basée à Singapour, Flex fournit des solutions de conception, de fabrication, de distribution et de service pour un large éventail d’industries.

L’entreprise est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de chaîne d’approvisionnement.

Flex a mis en place un vaste réseau d’usines dans les principaux marchés commerciaux et de consommation du monde (Asie, Amériques et Europe) afin de répondre aux besoins croissants d’externalisation des clients multinationaux et régionaux.

Usines

La société conçoit, construit, expédie et entretient des produits commerciaux et de consommation pour ses clients par le biais d’un réseau d’environ 100 installations dans une trentaine de pays sur quatre continents.

Au 31 mars 2024, sa capacité de production totale était d’environ 27 millions de pieds carrés.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits électroniques, des composants individuels aux appareils complets, et offre des services de conception de produits, de fabrication de prototypes, de production de masse, de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Flex est réputée pour l’importance qu’elle accorde à l’innovation, au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises dans le cadre de ses activités.

Origine de l’entreprise

En 1969, Joe et Barbara-Ann McKenzie ont créé une entreprise familiale appelée Flextronics, qui fabriquait des cartes de circuits imprimés pour le nombre croissant d’entreprises de la Silicon Valley.

En automatisant la fabrication des cartes, ils ont pu produire des cartes de manière plus fiable, plus rapide et plus rentable que leurs clients ne pouvaient le faire eux-mêmes.