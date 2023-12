Send an email

Luego de armar el arbolito, miles y miles de personas se dedican a establecer su futura estrategia financiera pensando en el año que viene con la idea de mejorar sus cuentas personales y los rendimientos obtenidos. En ese sentido, conviene pensar en aquellos activos que cuentan con una gran popularidad, como es el caso de las acciones de Coca Cola. En este artículo, repasaremos el porqué de su enorme demanda a la hora de invertir en línea.

Cada nuevo fin de año trae la alegría de los ciclos cumplidos, los balances sobre los resultados obtenidos y las expectativas depositadas sobre todo aquello que vendrás. En ese sentido, el sector financiero es uno de los que más movimiento demuestra cada vez que cambia el calendario. Más aún, claro, si tenemos en cuenta el enorme boom de las finanzas online gracias a la economía digital y todo lo que aporta.

Esto puede verse con el crecimiento en la demanda de ciertos activos financieros. Uno de los casos más populares es el de las criptomonedas, pero también podemos encontrar esto en otros mercados, como es el caso de la Bolsa de Valores.

Entre las acciones más demandadas por los usuarios en línea para invertir, es posible hallar a las acciones Coca Cola , ya que cuentan con una serie de características que las hacen tanto irresistibles como populares. ¿Cuáles son y por qué conviene tener en cuenta a este activo financiero? Comencemos.

1) Dividendos: para empezar, debemos mencionar a una de las características más distintivas de este instrumento. Pocas acciones del tamaño de las de Coca Cola otorgan dividendos a sus accionistas de manera regular, por lo que se han vuelto en un instrumento indiscutible para aquellos que buscan rendimientos pasivos.

En ese sentido, al tratarse de una empresa que se encuentra en constante crecimiento y expansión, es posible dar con ganancias más que interesantes en un periodo relativamente breve de tiempo. Además, dichos dividendos son muy interesantes a la hora de pensar estrategias que cubran posibles pérdidas en sectores más arriesgados.

2) Presencia y fama mundial: no exageramos al mencionar que prácticamente todo el mundo conoce a la firma Coca Cola. Esta empresa es un símbolo del rubro de las bebidas no alcohólicas y prácticamente tiene presencia en todos los mercados del mundo, por lo que la fama mundial no se encuentra en discusión.

Esa expansión, al mismo tiempo, le permite tener una relativa estabilidad, ya que puede compensar los magros resultados en algún país con los rendimientos obtenidos en otro, al mismo tiempo que se puede proyectar siempre una racha alcista en el futuro. Sin dudas, una acción de las predecibles del mercado.

3) Historial sólido: de la mano con lo anterior, el análisis financiero de una acción habla por sí solo y en el caso de Coca Cola es contundente. Año tras año, los valores de las acciones de Coca Cola experimentan un crecimiento para nada despreciable en promedio y con grandes picos alcanzados.

Si bien nada se encuentra escrito sobre piedra en el mercado financiero, lo cierto es que invertir en acciones de Coca Cola puede ser un movimiento más que sensato teniendo todo el material de archivo que nos avala a tomar esa decisión en los mercados.

4) Temporada alta: por último, las épocas de fin de año son claves para las acciones de Coca Cola, ya que su consumo se incrementa por dos importantes motivos: el calor en determinadas regiones del mundo y las fiestas navideñas que se celebran en gran parte del globo.

Comprar acciones de Coca Cola en este momento puede ser un gran paso para obtener rendimientos en el corto plazo. A su vez, más allá de cualquier temporada alta, Coca Cola se caracteriza siempre por su constante innovación y expansión, por lo que prácticamente no existe una fecha negativa para esta empresa.

Conclusión: todo movimiento financiero conlleva sus riesgos, pero unos más que otros. En ese sentido, las acciones de Coca Cola son un bien codiciado por su previsibilidad y estabilidad a lo largo de los años. A eso se le debe agregar, claro la posibilidad de obtener dividendos en el futuro cercano.