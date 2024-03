FIBRAs no México: comércio eletrónico e nearshoring 

Os fundos de infraestrutura e imobiliário (FIBRAs) no México aumentaram de 15 no final de 2022 para 17 no final de 2023.

O que são FIBRAs? Os FIBRAs são veículos para financiar a compra e/ou construção de imóveis com o objetivo de arrendar ou adquirir o direito de receber a receita de aluguel desses ativos, de acordo com a Bolsa de Valores Mexicana.

No cenário atual, o mercado continua em expansão e o setor conta com 17 Fibras: Fibra Uno (Funo), Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Macquarie, Fibra Terrafina, Fibra Shop, Fibra Danhos, Fibra Prologis, Fibra MTY, Fibra Educa, Fibra Up, Fibra Nova, Storage, Fibra Plus, Fibra HD, Fibra SOMA e Agrofibra.

De acordo com a Funo, a maior empresa imobiliária pública do México, o mercado industrial no México continua a beneficiar do comércio eletrónico em formatos logísticos tradicionais e de última milha.

Da mesma forma, o nearshoring continua com um crescimento significativo nas cidades centrais e fronteiriças do país.

FIBRAs

Funo observa que a falta de imóveis e a elevada procura fizeram subir os preços, os principais intervenientes no mercado imobiliário assumiram posições menos flexíveis em questões contratuais e as empresas estão a ocupar imóveis pré-alugados.

O México tem-se revelado um país com diferentes oportunidades e desafios: atualmente, existem mercados em recuperação e expansão, que demonstraram uma grande capacidade de adaptação e que deverão melhorar o seu desempenho nos próximos anos.

Sector imobiliário

Os FIBRAs continuam a ser um instrumento popular para os investidores que desejam participar no mercado imobiliário.

Tal deve-se, em grande medida, à transparência, a um regime de rendimento periódico e à possibilidade de obter lucros com as mais-valias dos imóveis.

Nos últimos anos, o mercado mexicano consolidou-se significativamente graças a estes veículos de investimento, que permitem aos investidores passivos participar no sector imobiliário.

As FIBRA promovem o desenvolvimento do mercado imobiliário mexicano, oferecendo aos investidores institucionais um meio de acesso a este mercado, servindo de fonte de liquidez para os promotores e investidores e contribuindo para a diversificação dos riscos imobiliários para estes últimos.