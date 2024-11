FCX: le plus grand producteur de molybdène au monde

Freeport-McMoRan (FCX), dont le siège social se trouve à Phoenix, en Arizona, estime être le plus grand producteur de molybdène au monde.

FCX exploite des actifs contenant d’importantes réserves prouvées et probables de cuivre, d’or et de molybdène.

Selon l’US Geological Survey (USGS), la production mondiale de molybdène estimée pour 2023 a augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 260,000 tonnes.

Par ordre décroissant de production, la Chine, le Chili, le Pérou, les États-Unis et le Mexique représentaient 93 % de la production mondiale totale.

Le plus grand producteur de molybdène

La société dispose d’un portefeuille dynamique de projets d’exploitation, d’expansion et de croissance dans l’industrie du cuivre.

La production de molybdène de FCX en millions de livres par région est présentée ci-dessous :

Amérique du Nord : 60.

Amérique du Sud : 22.

Indonésie: 2.

L’Amérique du Nord comprend à la fois la production de molybdène en Amérique du Nord et les ventes de molybdène produit en Amérique du Nord et du Sud. En outre, FCX exploite des actifs à grande échelle et à longue durée de vie.

Le portefeuille de FCX se distingue par sa diversité géographique. Il comprend le district minier de Grasberg en Indonésie, connu comme l’un des plus grands gisements de cuivre et d’or au monde. La société possède également d’importantes exploitations en Amérique du Nord et du Sud, comme le district minier de Morenci en Arizona et l’exploitation de Cerro Verde au Pérou.

Production chinoise

En Chine, les producteurs de molybdène rencontrent des difficultés en raison de réglementations environnementales plus strictes. Ces réglementations compliquent l’obtention des permis d’exploitation minière. En outre, les prix élevés du molybdène ont conduit certains consommateurs, en particulier en Chine, à réduire leurs achats pour éviter des coûts plus élevés.

Toutefois, la demande mondiale de molybdène devrait rester forte, stimulée par les projets d’infrastructure et de production d’électricité. Les pays continuent de donner la priorité aux énergies propres pour lutter contre le changement climatique.

Le molybdène est un métal clé dans les applications industrielles. Il est principalement utilisé dans la métallurgie, en particulier dans les ferro-alliages pour les aciers de construction, les aciers inoxydables et d’autres aciers spéciaux. Il offre des propriétés telles qu’une grande solidité, une résistance à la température et une résistance à la corrosion, qui sont essentielles pour de nombreux secteurs.