FCX: a maior produtora de molibdênio do mundo

Com sede em Phoenix, Arizona, a Freeport-McMoRan (FCX) acredita ser a maior produtora de molibdênio do mundo.

A FCX opera ativos com reservas significativas comprovadas e prováveis de cobre, ouro e molibdênio.

De acordo com o US Geological Survey (USGS), a produção mundial estimada de molibdênio em 2023 aumentou a uma taxa anual de 3% para 260.000 toneladas.

Em ordem decrescente de produção, a China, o Chile, o Peru, os Estados Unidos e o México responderam por 93% da produção mundial total.

Maior produtora de molibdênio

FCX tem um portfólio dinâmico de projetos operacionais, de expansão e de crescimento no setor de cobre.

A produção de molibdênio da FCX em milhões de libras por região é apresentada abaixo:

América do Norte : 60.

América do Sul : 22.

Indonésia: 2.

A América do Norte inclui tanto a produção de molibdênio na América do Norte quanto as vendas de molibdênio produzido nas Américas do Norte e do Sul. Além disso, a FCX opera ativos de larga escala e longa vida útil.

O portfólio da FCX é notável por sua diversidade geográfica. Isso inclui o distrito mineral de Grasberg, na Indonésia, conhecido como um dos maiores depósitos de cobre e ouro do mundo. Ela também tem operações significativas na América do Norte e do Sul, como o distrito mineral de Morenci, no Arizona, e a operação de Cerro Verde, no Peru.

Produção chinesa

Na China, os produtores de molibdênio enfrentam dificuldades devido a regulamentações ambientais mais rígidas. Essas regulamentações complicam a obtenção de licenças de mineração. Além disso, os altos preços do molibdênio levaram alguns consumidores, especialmente na China, a reduzir as compras para evitar custos mais altos.

No entanto, espera-se que a demanda global por molibdênio continue forte, impulsionada por projetos de infraestrutura e geração de energia. Os países continuam a priorizar a energia limpa para combater as mudanças climáticas.

O molibdênio é um metal fundamental em aplicações industriais. Seu principal uso é na metalurgia, especificamente em ligas de ferro para aços de engenharia, aços inoxidáveis e outros aços especiais. Ele fornece propriedades como alta resistência, resistência à temperatura e resistência à corrosão, que são essenciais para muitos setores.