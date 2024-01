Exportations mexicaines de piment en 2023

Send an email

En 2023, les exportations mexicaines de piment se sont élevées à 1,101 milliard de dollars US, soit une croissance de 7,3% par rapport à l’année précédente.

Le Mexique est un important exportateur de piments et de produits connexes.

Le Mexique est connu pour la diversité de ses piments, qui vont de doux à extrêmement piquants.

Parmi les piments les plus exportés figurent le piment, le jalapeño, le serrano et le poblano, entre autres.

En volume, les exportations mexicaines de piments s’élevaient à 1,116,200 tonnes en 2023, soit une augmentation de 0,9 % en rythme annuel.

Exportations mexicaines

Il s’agit des piments suivants : pimiento, serrano, poblano, jalapeño, habanero, guajillo, morita, cascabel et chiltepín.

La plupart des exportations mexicaines de piments sont destinées aux États-Unis et au Canada.

En 2022, le Mexique était le deuxième exportateur mondial de piments, derrière l’Espagne et devant les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis.

Banques de germoplasme

L’Institut national de recherche sur les forêts, l’agriculture et l’élevage (INIFAP) continue d’apporter un soutien permanent au maintien, à la conservation, au renouvellement et à l’augmentation des ressources génétiques dans 58 banques de germoplasmes et unités d’élevage.

Dans le sous-secteur agricole, 35 espèces annuelles et pérennes sont conservées et étudiées (olivier, goyave, nopal, ail, piment, soja, maïs, noix, pignon, sorgho, citron mexicain, banane, tamarin, mangue, cacao, café, coton, hibiscus, citrouille, riz, noix de coco, tomate, arachide, corossol, poinsettia, vanille, mora), café, coton, hibiscus, citrouille, riz, noix de coco, tomate, arachide, sésame, figue, poinsettia, vanille, corossol, ananas, moringa, arbres fruitiers à feuilles caduques, arbres fruitiers tropicaux et divers agrumes).

Entre 2018 et 2022, les exportations agricoles du Mexique ont connu une croissance constante.

Pour la première fois, en 2022, ces ventes extérieures ont dépassé les 21 millions USD.

La croissance annuelle moyenne au cours de ces cinq années a été de 6,4%, à laquelle ont contribué les produits servant au marché de l’exportation.