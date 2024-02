Send an email

Exportations de sucre mexicain: tendance et projection

Le ministère américain de l’agriculture (USDA) prévoit que les exportations de sucre mexicain vers le marché américain chuteront de 30,9% au cours de la saison 2023-2024 (octobre-septembre), pour atteindre une valeur brute de 799,000 tonnes courtes.

L’équivalence est la suivante: une tonne courte équivaut à 2,000 livres. La valeur brute est un facteur de 1,07 de la valeur raffinée, selon l’USDA, sauf pour le sucre mexicain, dont la valeur brute est un facteur de 1,06 du poids réel du produit expédié.

Le sucre est l’une des principales matières premières utilisées dans la production de boissons non alcoolisées. Les sociétés d’embouteillage utilisent également du fructose comme édulcorant pour remplacer le sucre dans leurs produits.

Exportations de sucre mexicain

Parmi les entreprises qui exportent du sucre vers les États-Unis figurent Grupo Azucarero México (GAM), Grupo Piasa, Grupo Beta San Miguel et Grupo Azucarero Zafra.

Les exportations de sucre mexicain sont passées de 968,000 tonnes courtes pour la campagne 2020-2021 à 1 million 379,000 tonnes pour la campagne 2021-2022.

L’USDA estime que les ventes à l’étranger dans la même direction ont totalisé 1 million 156 000 tonnes au cours du cycle 2022-2023.

Règlements

Selon les règles générales relatives à l’application des dispositions douanières du ACEUM, publiées le 30 juin 2020 au Journal officiel du Mexique, le sucre originaire des États-Unis est exempté du paiement de la taxe générale à l’importation, à condition que les produits importés soient accompagnés d’une déclaration écrite de l’exportateur certifiant que le sucre n’a pas bénéficié du «Sugar Reexport Program» des États-Unis.

Le sucre importé au Mexique depuis le reste du monde est taxé à hauteur de 360 USD par tonne.

Le 6 juin 2017, les gouvernements du Mexique et des États-Unis ont conclu un nouvel accord de suspension réglementant les exportations de sucre mexicain, laissant sans effet les examens administratifs initiés par le gouvernement américain à la demande de l’Alliance américaine du sucre.

Cet accord a permis d’éviter les taxes sur les importations de sucre mexicain aux États-Unis et a également conduit le Mexique à déterminer que le quota maximum pour les exportations de sucre raffiné vers les États-Unis serait de 30 % par cycle et non de 53% comme convenu précédemment.

En conséquence, le Mexique publie des quotas annuels d’exportation de sucre.