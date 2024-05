Exportations de pétrole de la Colombie vers le monde en 2023

Send an email

Les exportations de pétrole brut de la Colombie vers le monde ont chuté de 23% en glissement annuel en 2023, pour atteindre 12,435 milliards de dollars.

Après avoir atteint un record de 27,644 milliards de dollars en 2013, ces ventes n’ont pas dépassé les 17 milliards de dollars au cours des neuf dernières années.

En Colombie, la plus grande compagnie pétrolière est Ecopetrol, l’une des plus importantes compagnies énergétiques intégrées d’Amérique latine.

Ecopetrol a également des activités aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Bolivie.

Si les exportations de pétrole de la Colombie ont baissé d’une année sur l’autre, la tendance antérieure était à la hausse.

De 2020 à 2021, ces exportations sont passées de 7,12 milliards de dollars à 10,299 milliards de dollars, puis à 16,186 milliards de dollars.

Quelles sont les principales destinations de ces expéditions? Les États-Unis (4 157 millions de dollars), le Panama (4,156 millions de dollars), l’Inde (1,642 millions de dollars) et la Chine (1,066 millions de dollars), selon les données de la Direction nationale des impôts et des douanes (DIAN).

Exportations de pétrole

Le 22 mars 2024, Ecopetrol a tenu une assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle un nouveau conseil d’administration a été élu.

Ce dernier est composé de Ángela María Robledo, Lilia Tatiana Roa, Mónica de Greiff, Gónzalo Hernández, Luis Alberto Zuleta, Edwin Palma Egea, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías et Juan José Echavarría.

En Colombie, Ecopetrol est responsable de plus de 60% des systèmes de production, de transport, de logistique et de raffinage des hydrocarbures.

L’entreprise occupe également une position de leader dans le secteur de la pétrochimie et de la distribution de gaz.

Par l’intermédiaire d’ISA, Ecopetrol occupe une position forte dans les secteurs de la transmission d’énergie, des autoroutes et des télécommunications dans toute l’Amérique latine.

Leader dans la vente de pétrole

Le gouvernement colombien détient 88,49% du capital social avec droit de vote d’Ecopetrol.

En 2023, le gouvernement colombien a versé 26,3 milliards de pesos au FEPC pour combler son déficit de 2022.

Ce paiement a été effectué à partir de l’allocation budgétaire réservée au FEPC, des excédents provenant des crédits non engagés du service de la dette et de l’opération du Trésor, et de la compensation des dividendes du Ecopetrol.

Ecopetrol est l’une des plus grandes entreprises publiques au monde, 311e dans le classement Forbes Global 2000 2023, et la plus grande entreprise colombienne dans ce classement.