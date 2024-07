Les exportations de la Corée du Sud (biens et services) représentaient 41,5% du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2023.Cette année-là, ces ventes à l’étranger se sont élevées à 997,000 milliards de wons, soit une baisse de 5,3% en glissement annuel, aux prix enchaînés de 2020, selon les données de la Banque de Corée.Voici la tendance des exportations de la Corée du Sud au cours des cinq dernières années, en milliers de milliards de wons :

2019: 756

2020: 713

2021: 874

2022: 1053

2023: 997

Exportations de la Corée du Sud

Selon les données préliminaires, le PIB sud-coréen a augmenté de 1,4% en 2023, mesuré aux prix de 2020. Les exportations de produits sud-coréens ont enregistré une baisse de 7% en glissement annuel en 2023, pour atteindre 632,2 milliards USD.Voici les principaux produits que la Corée du Sud a exportés en 2023, en millions de dollars:

Circuits électroniques intégrés: 86,100.

Automobiles : 68300.

Huiles de pétrole, à l’exception du pétrole brut: 50,900.

Certaines pièces automobiles: 19,400.

Modules d’affichage à écran plat, y compris avec écran tactile intégré: 17,000.

Industrie manufacturière

Le secteur manufacturier sud-coréen a augmenté sa production de 0,9% en 2019, principalement en raison de la hausse de la demande d’électronique grand public et de composants électroniques, y compris les semi-conducteurs. Toutefois, en 2020, la production a diminué de 0,4% en raison de la baisse de la demande d’automobiles. En 2021, le secteur a de nouveau progressé, cette fois de 8,2%, grâce à l’augmentation de la demande d’électronique grand public, de composants électroniques et de machines. En 2022, la production a augmenté de 0,6%, grâce à la hausse de la demande d’équipements électriques et d’automobiles. Toutefois, selon les données préliminaires, en 2023, la production a diminué de 0,1%, en raison de la baisse de la demande d’équipements électriques et de composants électroniques.

Excédent

Selon les données préliminaires, la Corée du Sud a enregistré un excédent de la balance courante de 16,8 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Ce résultat contraste avec un déficit de 6 milliards USD à la même période de 2023. Cette évolution s’explique principalement par le passage d’un déficit à un excédent du compte des biens et par une réduction du déficit du compte des services. Toutefois, ces effets ont été partiellement compensés par une diminution de l’excédent du compte des revenus.