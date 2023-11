Send an email

Exportations de biens intermédiaires: Chine et États-Unis

La Chine et les États-Unis ont été en tête des exportations de biens intermédiaires au deuxième trimestre 2023, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Alors que les ventes chinoises à l’étranger ont totalisé 344 milliards de dollars au cours des trois mois, soit une baisse de 9% en glissement annuel, les ventes américaines correspondantes ont totalisé 195 milliards de dollars, soit une baisse de 10%.

Vient ensuite l’Allemagne, avec une baisse de 3% pour atteindre 175 milliards de dollars.

Les exportations de biens intermédiaires de Singapour et du Taipei chinois ont chuté de 19% en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, après des baisses qui ont commencé à la fin de 2022 et se sont prolongées en 2023.

Les composants de haute technologie, tels que les circuits intégrés, les puces mémoire et les microprocesseurs, ont contribué le plus à la baisse dans les deux économies, reflétant la faiblesse de la demande des consommateurs en raison de l’inflation et des taux d’intérêt élevés.

Les exportations de biens intermédiaires de la République de Corée (-17% en glissement annuel) ont également été affectées par la baisse de la demande mondiale de produits informatiques.

Alors que la plupart des membres de l’UE n’ont pas connu de réduction importante de leurs échanges de biens intermédiaires, les exportations belges de ces produits ont chuté de 14% en glissement annuel.

Depuis la mi-2022, l’économie a réduit ses exportations de composés chimiques et de produits métalliques semi-manufacturés vers ses partenaires de l’UE.

Biens intermédiaires

Au deuxième trimestre 2023, un volume record de soja a été exporté du Brésil vers l’Argentine.

Bien qu’elle soit un important producteur, l’Argentine est devenue le deuxième importateur de soja en provenance du Brésil, avec des achats d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, contre zéro un an plus tôt.

La forte augmentation des importations a été déclenchée par une réduction de moitié de la production de soja en Argentine à la suite d’une sécheresse et combinée à un besoin continu de soja dans l’industrie agricole argentine pour la production d’huiles et de farines afin de respecter les accords contractuels.

Au deuxième trimestre 2023, les chaînes d’approvisionnement régionales d’Asie et d’Europe représentaient plus de la moitié du commerce mondial de biens intermédiaires, soit 27 % (606 milliards de dollars) et 28 % (629 milliards de dollars), respectivement.