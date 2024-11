Exportations automobiles des États-Unis vers l’Amérique du Nord

Les exportations automobiles des États-Unis vers le Mexique et le Canada se sont élevées à 84,002 milliards de dollars de janvier à septembre 2024, selon les données du département du Commerce.

Ce montant représente une augmentation de 9,7% par rapport à la même période en 2019, année précédant l’entrée en vigueur du Traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM).

Parmi ses principaux changements par rapport à son prédécesseur (l’Accord de libre-échange nord-américain -ALENA-), le ACEUM a renforcé les règles d’origine pour l’industrie automobile.

Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour ne pas payer de droits de douane, les produits automobiles échangés entre les trois nations doivent avoir un contenu régional plus élevé et, par conséquent, moins d’intrants et de pièces provenant de pays tiers.

Exportations automobiles des États-Unis

En particulier, si l’on considère la comparaison ci-dessus, les ventes d’automobiles américaines au Mexique ont augmenté de 14,8% pour atteindre 33,091 milliards d’USD.

D’autre part, les exportations automobiles des États-Unis vers le marché canadien ont augmenté de 6,6% pour atteindre 50,911 milliards de dollars.

Un rapport du représentant au commerce de la Maison Blanche (USTR) du 1er juillet 2022 indique que le ACEUM et l’ALENA «ont joué un rôle important dans le succès de l’industrie».

Intégration du secteur automobile

Selon l’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA), le secteur automobile est devenu beaucoup plus compétitif en Amérique du Nord grâce au développement efficace des chaînes d’approvisionnement régionales, ainsi qu’aux niveaux de professionnalisation et de sophistication par rapport aux autres grandes régions productrices du monde.

L’Amérique du Nord est une puissance automobile mondiale. Ensemble, les trois pays ont produit près de 15 millions 648,000 véhicules légers en 2023, soit une augmentation de 9% par rapport à l’année précédente.

Deux de ces pays figurent parmi les dix premiers producteurs mondiaux de véhicules, et la région est un acteur majeur de la production de pièces détachées automobiles.

Dans un environnement international marqué par des incertitudes telles que les pandémies, les tensions commerciales et les conflits armés, la mondialisation a évolué vers la régionalisation afin que les pays puissent être mieux préparés et protégés contre les crises soudaines qui menacent de perturber les chaînes d’approvisionnement.

Les exportations automobiles des États-Unis dans le monde se sont élevées à 134,740 au cours des trois premiers trimestres de 2023, soit une progression de 7% par rapport à la même période en 2019.