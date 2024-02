Exportations américaines: le Canada, première destination

Les exportations américaines ont maintenu le Canada comme première destination en 2023, selon les statistiques publiées par le Census Bureau mercredi.

Les États-Unis ont exporté pour 353,235 millions de dollars de marchandises vers le marché canadien l’an dernier, soit une baisse de 0,9% par rapport à 2022.

Exportation et développement Canada (EDC) s’attend à ce que l’économie canadienne connaisse une croissance inférieure à la tendance au cours du premier semestre de 2023.

Au troisième trimestre, les ménages canadiens ont consacré plus de 15% de leur revenu disponible au remboursement de leurs dettes, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

Bien qu’EDC s’attende à ce que l’économie canadienne demeure fragile au début de l’année, elle ne prévoit pas de récession ni de pertes d’emplois généralisées, avec une croissance annuelle de 0,8%.

À son avis, une croissance plus forte au second semestre et une économie mondiale plus vigoureuse porteront la croissance à 2% en 2025.

L’économie canadienne ralentira donc cette année, les taux d’intérêt élevés continuant à peser sur les ménages surendettés et à freiner les dépenses des entreprises.

L’affaiblissement de la demande extérieure contribuera également à assombrir les perspectives économiques globales du Canada.

Exportations américaines

Les deux pays entretiennent des relations commerciales importantes, avec des exportations et des importations bilatérales substantielles.

Aux États-Unis, selon EDC, les consommateurs continueront de dépenser, bien qu’à un rythme plus lent, car l’épargne excédentaire se tarit finalement avec la hausse des prix et des taux d’intérêt, et la demande refoulée suit son cours.

La hausse des coûts limite également la capacité de dépense des entreprises, ce qui signifie que le rythme des créations d’emplois et des augmentations de salaires continuera de ralentir.

Perspectives

L’affaiblissement du consommateur, conjugué au ralentissement de la croissance mondiale, tempérera les perspectives des États-Unis pour 2024, car EDC estime que la croissance ne sera que de 1,2%.

EDC prévoit que l’activité américaine reprendra au second semestre de 2024, ce qui rapprochera la croissance de la tendance en 2025, à 1,8%.