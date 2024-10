Exportações mundiais de serviços: regiões e setores

As exportações mundiais de serviços comerciais registraram um crescimento anual de 8,3% em 2023, chegando a US$ 7,3 trilhões, de acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Como parte desses fluxos, as vendas de transporte internacional foram de US$ 1,352 trilhão, uma queda de 11,2% em relação ao ano anterior.

Em contrapartida, as viagens aumentaram a uma taxa anual de 33,9%, chegando a US$ 1 trilhão e 521 bilhões.

O maior exportador de serviços foram os Estados Unidos, com US$ 1.027 bilhões.

Exportações mundiais de serviços

O comércio internacional se tornou mais complexo. As mudanças na dinâmica do comércio norte-americano representam oportunidades e desafios para os Estados Unidos. No passado, as empresas norte-americanas forneciam a maior parte de sua produção no mercado interno. Além disso, elas usavam insumos que também eram, em sua maioria, fabricados internamente.

Entretanto, a produção, o comércio e o investimento estão agora mais organizados em cadeias globais de valor (GVCs). Nessas cadeias, diferentes estágios de produção ocorrem em diferentes países. Isso significa que os produtos atravessam fronteiras várias vezes antes de chegar ao consumidor final. Essa fragmentação internacional aumentou o volume de comércio relacionado a um produto final. Ela também aumentou o comércio com países em desenvolvimento e desenvolvidos.

Setores

As receitas de viagens internacionais aumentaram 34%. Elas ultrapassaram os níveis pré-pandêmicos, chegando a mais de US$ 1,5 trilhão.

Por outro lado, as exportações de transporte caíram 11% em 2023. Esse declínio reflete a desaceleração do comércio de mercadorias.

Outros serviços, em sua maioria comercializados digitalmente, cresceram mais de 8%.

Regionalmente, a América Latina e o Caribe se destacaram em termos de crescimento. As exportações de serviços nessa região aumentaram 12%. A África veio em seguida, com um crescimento de quase 9%. Tanto a Europa quanto a América do Norte cresceram mais de 8%, enquanto a Ásia registrou um aumento de quase 8%.

Em termos de importações, a Ásia e a Europa tiveram o maior crescimento em 2023. Ambos ultrapassaram 10%. Em contrapartida, as economias africanas registraram um aumento de apenas 1% nas importações em relação ao ano anterior.