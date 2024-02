Exportações mexicanas de açúcar: tendência e projeção

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projectou que as exportações de açúcar mexicano para o mercado norte-americano cairão 30,9% na temporada 2023-2024 (outubro-setembro), para 799.000 toneladas curtas em valor bruto.

Para considerar a equivalência: uma tonelada curta equivale a 2.000 libras. O valor bruto é um fator de 1,07 do valor refinado, de acordo com o USDA, exceto para o açúcar mexicano, cujo valor bruto é um fator de 1,06 do peso real do produto embarcado.

O açúcar é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de refrigerantes. Além disso, como substituto do açúcar, as empresas de engarrafamento utilizam a frutose elevada como adoçante nos seus produtos.

Exportações de açúcar do México

Entre as empresas que exportam açúcar para os Estados Unidos estão o Grupo Azucarero México (GAM), o Grupo Piasa, o Grupo Beta San Miguel e o Grupo Azucarero Zafra.

As exportações mexicanas de açúcar aumentaram de 968,000 toneladas curtas na temporada 2020-2021 para 1 milhão 379,000 toneladas na temporada 2021-2022.

O USDA estima que as vendas externas na mesma direção totalizaram 1 milhão 156,000 toneladas no ciclo 2022-2023.

Regulamentos

De acordo com as regras gerais relativas à aplicação das disposições aduaneiras do T-MEC, publicadas em 30 de junho de 2020 no Diário Oficial do México, o açúcar originário dos Estados Unidos está isento do pagamento do Imposto Geral de Importação, desde que os produtos importados tenham uma declaração escrita do exportador a certificar que o açúcar não beneficiou do «Programa de Reexportação de Açúcar» dos Estados Unidos.

O açúcar importado para o México do resto do mundo é tributado a 360 USD por tonelada.

Em 6 de junho de 2017, os governos do México e dos Estados Unidos chegaram a um novo acordo de suspensão que regula as exportações de açúcar mexicano, deixando sem efeito as revisões administrativas iniciadas pelo governo dos EUA a pedido da US American Sugar Alliance.

Este acordo evitou a aplicação de impostos sobre as importações de açúcar mexicano para os Estados Unidos e levou também a que o México determinasse que a quota máxima para as exportações de açúcar refinado para os Estados Unidos será de 30% por ciclo e não de 53%, como anteriormente acordado.

Consequentemente, o México publica quotas anuais de exportação de açúcar.