Exportações líquidas e sua contribuição para o PIB dos EUA

As exportações líquidas contribuíram com 0,3 pontos percentuais para o crescimento do PIB dos EUA nos quatro trimestres de 2023.

De acordo com um relatório da Casa Branca, as grandes contribuições positivas no primeiro e último trimestres foram apenas parcialmente compensadas por contribuições que se aproximaram da taxa normal de expansão antes da pandemia em meados do ano.

Exportações líquidas

Quando a economia mundial fechou abruptamente em 2020, a recessão induzida pela pandemia injectou turbulência na contribuição das exportações líquidas para o crescimento real do PIB.

No entanto, as grandes oscilações nesta categoria parecem ter ficado para trás, à semelhança da normalização do investimento em existências.

Após um período de rápida globalização durante a década de 1990 e o início da década de 2000, o comércio mundial de bens e os fluxos financeiros deram sinais de estabilização na década que se seguiu à crise financeira mundial devido a uma combinação de factores, incluindo a lenta recuperação pós-crise e menos oportunidades para gastar mais dinheiro.

Ainda assim, o mesmo relatório observa que a economia global continua indissociavelmente ligada – mesmo perante grandes choques económicos e crescentes tensões geopolíticas – e que a economia dos EUA continua a desempenhar um papel de liderança.

Os Estados Unidos são o segundo maior país comercial do mundo, com mais de 7 biliões de dólares em exportações e importações combinadas de bens e serviços em 2022, e continuam a ser a maior fonte e destino de investimento direto estrangeiro.

Integração global

Os benefícios do comércio transfronteiriço e dos fluxos de investimento estão bem documentados.

Os benefícios da integração global incluem uma inflação mais baixa, uma maior variedade de bens e serviços, mais inovação, maior produtividade, bons empregos para os trabalhadores dos EUA nos sectores de exportação, investimento direto estrangeiro nas indústrias dos EUA e uma maior probabilidade de atingir os objectivos climáticos.

No entanto, refere o documento, os decisores políticos devem continuar a prestar especial atenção aos efeitos negativos associados à integração global e a algumas políticas comerciais.

Em primeiro lugar, a integração global pode afetar de forma desproporcionada determinados grupos de trabalhadores e comunidades através da perda de emprego e de rendimentos quando confrontados com uma maior concorrência das importações.