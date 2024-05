Exportações de produtos químicos do México por principais estados

As exportações de produtos químicos do México para o mundo totalizaram 14,481 mil milhões de dólares em 2023, uma queda de 7,5 por cento em relação a 2022, de acordo com dados do Inegi.

Neste sector, o México exporta matérias-primas, plásticos, medicamentos, resinas, fertilizantes e produtos especiais.

As suas exportações de produtos químicos registaram uma taxa de crescimento anual composta de 6,4% nos últimos quatro anos.

Entre as empresas deste sector com operações no México encontram-se a BASF, a Pemex, a Alfa, a Dow, a Elementia, a Cydsa, a DuPont, a Orbia, a Peñoles, a Evonik, a Lamosa, a KUO, a Bayer e a Comex.

Exportações de produtos químicos

Os estados mexicanos com as maiores vendas externas em 2023 são os seguintes:

Tamaulipas, 2.115 milhões de dólares. Estado do México, 1.827 milhões de dólares. Cidade do México, 1,736 mil milhões de dólares. Veracruz, 1,518 mil milhões de dólares. Sonora, 1.119 milhões de dólares.

Capitais produtivas

O México atraiu 37,726 mil milhões de dólares de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) na indústria química de janeiro de 2006 a março de 2024.

Deste total, 14,687 mil milhões de dólares correspondem ao fabrico de produtos farmacêuticos; 9,393 mil milhões ao fabrico de sabões, produtos de limpeza e de higiene; 6,965 mil milhões ao fabrico de produtos químicos de base e 3,562 mil milhões ao fabrico de tintas, revestimentos e adesivos.

Contexto

As perspectivas para a indústria química continuam altamente dependentes das condições económicas globais.

Na opinião da Flowserve Corporation, a indústria química continuará a investir em aumentos de capacidade, manutenção e actualizações de capacidade na América do Norte para otimizar os activos existentes.

À medida que as economias globais e as condições de desemprego melhoram, deverá seguir-se um aumento das despesas dos consumidores.

O aumento das despesas conduziria a uma maior procura de produtos petroquímicos, especialidades químicas e produtos farmacêuticos, apoiando níveis mais elevados de investimento de capital.