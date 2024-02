Exportações de produtos do México caem 1,5 por cento em janeiro

As exportações de produtos do México totalizaram 41,957 mil milhões de dólares em janeiro de 2024, uma descida homóloga de 1,5 por cento.

Em geral, as condições económicas globais, tais como a procura mundial e as tendências económicas dos principais parceiros comerciais, afectam as vendas externas mexicanas.

O México foi classificado como o principal parceiro comercial e também o principal fornecedor externo de bens dos EUA em 2023.

O México envia cerca de 80% do total das suas exportações de bens para o mercado dos EUA.

Do total das suas vendas externas no primeiro mês deste ano, as correspondentes ao sector petrolífero foram de 2,721 mil milhões de dólares, mais 0,2% do que no mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados do Inegi.

As exportações não petrolíferas caíram 1,7 por cento, em termos anuais, para 39,237 mil milhões de dólares.

O México tem procurado diversificar as suas exportações ao longo do tempo, com alguns progressos em sectores como os dispositivos e instrumentos médicos, a aeronáutica e, de forma incipiente, os chips semicondutores.

Exportações de produtos

O país já é competitivo em setores como o automóvel, o agroalimentar, a eletroeletrónica e os eletrodomésticos.

Embora em desaceleração, as exportações do México cresceram nos últimos três anos: 18,5% em 2021, 16,9% em 2022 e 2,6% em 2023.

Antes deste surto, as exportações de bens do México cresceram 2,3% em 2019, mas depois caíram 9,3% em 2020, devido à devastação da pandemia de Covid-19.

O México é favorecido pela sua localização na América do Norte, devido à elevada procura representada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, sem concorrentes geograficamente próximos.

Beneficia também da sua rede de acordos comerciais com 50 países, da sua base de exportação diversificada em termos de número de produtos e da sua localização geográfica para vender para a América Latina, Europa e Ásia.

No âmbito das exportações da indústria transformadora mexicana, as exportações de produtos automóveis diminuíram a uma taxa anual de 6,5% em janeiro para 12 721 milhões de dólares, enquanto as exportações de produtos não automóveis aumentaram 0,6% para 23 850 milhões de dólares.

As exportações agrícolas foram de 1,931 mil milhões de dólares (+0,7 por cento) e as exportações extractivas foram de 734 milhões de dólares (+12,1 por cento).