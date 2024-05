Exportações de petróleo da Colômbia para o mundo em 2023

Send an email

As exportações de petróleo bruto da Colômbia para o mundo caíram 23% em relação ao ano anterior em 2023, para 12,435 mil milhões de dólares.

Depois de atingir um recorde de 27,644 mil milhões de dólares em 2013, estas vendas não ultrapassaram os 17 mil milhões de dólares nos últimos nove anos.

Na Colômbia, a maior empresa petrolífera é a Ecopetrol, uma das mais importantes empresas integradas de energia da América Latina.

A Ecopetrol também tem actividades nos Estados Unidos, Brasil, México, Peru, Chile e Bolívia.

Embora tenha havido uma queda anual nas exportações de petróleo da Colômbia, a tendência anterior era ascendente.

De 2020 a 2021, essas exportações aumentaram de US $ 7,12 bilhões para US $ 10,299 bilhões e, em seguida, aumentaram para US $ 16,186 bilhões.

Quais foram os principais destinos dessas remessas? Estados Unidos ($4.157 milhões), Panamá ($4.156 milhões), Índia ($1.642 milhões) e China ($1.066 milhões), de acordo com dados da Direção Nacional de Impostos e Alfândegas (DIAN).

Exportações de petróleo

Em 22 de março de 2024, a Ecopetrol realizou uma Assembleia Geral de Accionistas na qual foi eleito um novo Conselho de Administração.

O novo Conselho é composto por Ángela María Robledo, Lilia Tatiana Roa, Mónica de Greiff, Gónzalo Hernández, Luis Alberto Zuleta, Edwin Palma Egea, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías e Juan José Echavarría.

Na Colômbia, a Ecopetrol é responsável por mais de 60% dos sistemas de produção, transporte, logística e refinação de hidrocarbonetos.

A empresa também detém uma posição de liderança no segmento petroquímico e de distribuição de gás.

Através da ISA, a Ecopetrol tem uma forte posição nos sectores de transmissão de energia, estradas e telecomunicações em toda a América Latina.

Líder na venda de petróleo

O governo colombiano detém 88,49% do capital social com direito a voto da Ecopetrol.

Em 2023, o governo colombiano pagou 26,3 mil milhões de pesos à FEPC pelo seu défice de 2022.

Este pagamento foi efectuado a partir da dotação orçamental destinada à FEPC, dos excedentes das dotações não autorizadas do serviço da dívida e da operação do Tesouro e da compensação de dividendos do Grupo Ecopetrol.

A Ecopetrol está entre as maiores empresas públicas do mundo, ocupando o 311.º lugar no Forbes Global 2000 Ranking 2023, e é a maior empresa colombiana neste ranking.