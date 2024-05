Exportações de peixe do Japão para a China caem 42%

As exportações de peixe, moluscos e crustáceos do Japão para a China caíram 42% em 2023, afectadas por restrições relacionadas com uma central nuclear.

De acordo com os dados do Ministério das Finanças do Japão, esta queda significou que as exportações totalizaram 320 milhões de dólares.

A China passou assim do primeiro para o segundo lugar entre os principais destinos das exportações japonesas de peixe, moluscos e crustáceos.

Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com 337 milhões de dólares, uma vez que as compras japonesas aumentaram 12% em termos anuais.

O governo japonês manifestou a sua preocupação pelo facto de a China, Hong Kong, Macau e a Rússia continuarem a aplicar uma medida restritiva do comércio para suspender as importações de produtos aquáticos do Japão sem justificação, na sua opinião.

Para explicar: a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) concluiu que a descarga de água tratada da central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi não constitui um problema de segurança alimentar.

A descarga de água foi tratada utilizando o sistema japonês de tratamento avançado de líquidos (ALPS).

Exportações de peixe

Globalmente, as vendas externas globais de peixe, moluscos e crustáceos do Japão totalizaram 1,65 mil milhões de dólares em 2023.

Na sua maior parte, o efeito China fez com que as exportações deste cabaz de produtos japoneses para o mundo caíssem 16% em relação a 2022.

Perante isto, o governo dos EUA afirmou que partilha as preocupações do Japão.

Contrariamente à posição chinesa, os EUA consideram que esta água tratada não suscita preocupações em matéria de segurança pública.

Em segundo lugar, a descarga terá um impacto negligenciável em quaisquer concentrações de elementos nas águas internacionais.

Por conseguinte, os Estados Unidos afirmaram que não se pode considerar que a aplicação da medida pelos quatro membros da OMC se baseia em princípios científicos.

Além disso, os EUA salientaram que as próprias centrais nucleares chinesas que operam em território chinês libertam anualmente várias vezes mais determinados compostos radioactivos, como o trítio, do que os que serão libertados pela central nuclear de Fukushima Daiichi.

Em conclusão, acrescentou, este facto põe em causa as alegações da China sobre as preocupações de segurança relativas aos mesmos compostos.